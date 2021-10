Uomini e Donne, Tina gela Gemma: cos’è successo, anticipazioni

Arrivano le anticipazioni delle registrazioni che sono avvenute ieri e oggi nello studio di Uomini e Donne. Come sempre, non mancano i colpi di scena. In realtà, in molti attendevano l’arrivo del nuovo tronista. Stando agli ultimi aggiornamenti, nessun altro ragazzo è salito sul trono. Almeno per il momento, sembra che la redazione abbia intenzione di continuare solo con i tre tronisti. Nelle prossime registrazioni, potrebbe comunque arrivare un volto nuovo. Ma perché in tanti si aspettavano una new entry?

Dopo la particolare uscita di scena di Joele Milan, il pubblico si è chiesto se qualcun’altro prenderà presto il suo posto. Ed ecco che Raffaella Mennoia, parlando delle registrazioni, ha fatto sapere che “succederanno tantissime cose”, parlando anche di “una super puntata”. Ma la pagina Instagram Uominiedonnetronoclassicoeover anticipa che non è stato presentato nessun nuovo tronista. Nonostante ciò, i telespettatori assisteranno ad altri momenti, che attireranno particolarmente l’attenzione.

Ebbene, si tratta di un nuovo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. L’opinionista ha di nuovo gettato sulla dama torinese un secchio d’acqua! Non è la prima volta che commette un gesto del genere. Già lo scorso anno, aveva lasciato tutti senza parole bagnando completamente la povera Gemma e suscitando non poche polemiche. Tina sembra, dunque, non essersi affatto pentita di ciò che ha fatto in passato, tanto che ora ripropone nuovamente questo imbarazzante momento.

Sono tanti i telespettatori che non avevano reagito bene quando hanno assistito alla famosa scena. Infatti, in molti hanno duramente criticato la Cipollari, facendo notare che aveva davvero esagerato. Ora l’opinionista ha nuovamente messo in atto questo folle agguato contro la Galgani, probabilmente per umiliarla.

Intanto, le anticipazioni di UeD segnalano una nuova sfilata. Non si sa, al momento, se siano state le dame o i cavalieri a salire sulla passerella. Questa è sicuramente la prima volta che i partecipanti sfilano in questa nuova edizione del programma di Maria De Filippi.

Inoltre, non è noto ancora se Tina abbia bagnato Gemma prima o dopo la sfilata. Non resta ora che attendere la messa in onda della puntata per scoprire cos’è accaduto davvero.