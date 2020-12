Uomini e Donne Gemma minaccia Tina: si becca il secchio d’acqua (Video)

Gemma Galgani provoca in studio Tina Cipollari nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi. La dama torinese, stanca dei continui attacchi dell’opinionista, perde la pazienza e si alza dalla sua sedia per affrontarla. A questo punto, minaccia di buttarle addosso l’acqua contenuta nella sua bottiglietta. Come si poteva immaginare, questa sua affermazione provoca in Tina tanta rabbia. Prende inizialmente il plexiglass e affronta Gemma, dopo di che esce dallo studio. Maria De Filippi consiglia alla Galgani di avvicinarsi a lei, indossando la mascherina, al fine di evitare qualsiasi attacco da parte di Tina, che dietro le quinte sta cercando un’idea. La dama torinese, però, si mostra coraggiosa e decide di restare ferma nella sua posizione. Attraverso le telecamere, è possibile vedere la Cipollari alla ricerca di un grosso contenitore da riempire con acqua. Lo trova, ma in bagno non riesce a raggiungere il suo scopo. Così, si ritrova a sganciare un contenitore dell’acqua e si dirige nello studio.

Gemma non si tira indietro e affronta Tina con una bottiglietta piccolina. Le due si schizzano acqua a distanza, ma la Cipollari effettivamente non riesce a bagnare più di tanto la dama con quel contenitore. La Galgani torna a sedersi e tutto sembra essersi calmato. Intanto, la Cipollari sparisce per qualche minuto, mentre Maria prosegue la puntata parlando di Armando Incarnato, Lucrezia e Brunilde. Impossivisamente, la telecamere punta casualmente la De Filippi, che resta a bocca aperta e appare sconvolta. Subito viene inquadrata Gemma, completamente bagnata!

Ebbene, Tina riesce a trovare la soluzione giusta per raggiungere il suo obbiettivo. Infatti, con un secchio d’acqua bagna la Galgani, che resta senza parole. Nonostante tutto, la dama torinese ride e si dirige dietro le quinte per asciugarsi. Armando ammette che dal centro dello studio non è riuscito ad avvertire in tempo Gemma ed è la stessa cosa che dichiara Maria: “Me ne sono accorta alla fine io, ti giuro”. Infatti, la Cipollari esegue questo gesto in modo decisamente veloce!

Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Già nella passata edizione, Tina aveva bagnato Gemma con un secchio d’acqua, generando disapprovazione da parte del pubblico. Questa volta un po’ tutti ridono su quanto accaduto, poiché è la stessa Galgani a provocare l’opinionista.

Quando esce dietro le quinte, dopo essere stata bagnata da Tina, Gemma viene raggiunta da Maurizio. Un bellissimo gesto quello del cavaliere, che si preoccupa per la dama e le dà tutto il suo sostegno. Una volta rientrata in studio con un altro outfit, la Galgani ammette di essere senza parole e molto felice.