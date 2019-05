Uomini e Donne, Tina sorprende Gemma con un secchio d’acqua fredda: le parole inaspettate di Ida Platano

Questa settimana a Uomini e Donne è andata in onda una scena che ha fatto indignare non poco il pubblico della trasmissione. Tina Cipollari, durante uno dei suoi soliti battibecchi con Gemma Galgani, ha sorpreso quest’ultima lanciandole addosso un secchio di acqua fredda, tutto sotto l’occhio attento e incredulo di Maria De Filippi. Lo scherzo dell’opinionista, però, non è piaciuto ai telespettatori del Trono Over che, sui social, si sono detti infastiditi e contrariati dalla cosa. Accanto a Gemma, proprio nel momento del gavettone, c’era seduta Ida Platano che, indirettamente, è stata anche lei colpita dal getto d’acqua. Al contrario di quello che molti potrebbero pensare, però, la dama del Trono Over non si è per niente arrabbiata della cosa. Sul suo profilo Instagram Ida ha addirittura fatto dei complimenti a Tina, mostrandosi più divertita che irritata dall’accaduto.

Ida Platano, sui social, poche ore fa ha pubblicato un fermo immagine del momento in cui lei e Gemma a Uomini e Donne sono state bagnate da Tina e, ironicamente, ha scritto: “Amicizia vuol dire starsi vicini sempre e comunque, sia quando ti lanciano fiori sia quando ti lanciano uova. Condivido questo e altro con la mia amica”. Ida nella sua stories ha pure tirato in ballo la Cipollari ma, inaspettatamente, su di lei non ha avuto niente da ridire, anzi. “Grazie Tina sei troppo simpatica e mi fai morire”, ha infatti aggiunto alla fine la Platano. Tra quelli indignati per quello che è successo tra Tina e Gemma a Uomini e Donne, come abbiamo visto, oggi non c’è sicuramente Ida Platano.

Uomini e Donne: Ida Platano torna al Trono Over

Ida Platano è ufficialmente ritornata a Uomini e Donne. La dama, dopo aver lasciato la trasmissione, al Trono Over è è stata chiamata da Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo pare sia intenzionato a riprovarci con lei anche se, come ha ribadito in studio, vuole comunque andarci con i piedi di piombo.