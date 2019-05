Uomini e Donne, il gesto di Tina non piace, il pubblico in rivolta: “Penoso”

Uomini e Donne, Gemma Galgani e il secchio d’acqua gettato da Tina Cipollari: il pubblico contro l’opinionista

Tutti contro Tina Cipollari durante la messa in onda della puntata del Trono Over in onda il 15 maggio. Nello studio di Uomini e Donne, la nota opinionisti fa un gesto inaspettato nei confronti di Gemma Galgani. Scendendo nel dettaglio, la dama di Torino si ritrova improvvisamente tutta bagnata, poiché Tina le getta un intero secchio di acqua. In studio qualcuno non può trattenere le lacrime, ma c’è anche chi si preoccupa immediatamente per le condizioni di Gemma. Stiamo parlando di Armando Incarnato, il cui gesto è stato invece molto apprezzato. Il cavaliere si avvicina subito alla dama e le mette sulle spalle la sua giacca per proteggerla dal freddo. Sui social, sono in tanti i telespettatori che fanno notare il gesto dell’uomo, facendogli anche i complimenti. Ricordiamo che raramente Armando riceve apprezzamenti da parte del pubblico, ma questa volta molti non possono farne a meno. Intanto, a ricevere critiche è Tina. Sono davvero tanti i commenti negativi che appaiono sui social.

Il gesto commesso dalla Cipollari nei confronti di Gemma non può ovviamente passare inosservato. E mentre qualcuno scoppia a ridere, qualcun’altro accusa duramente l’opinionista. “Di solito rido, ma la mossa di oggi da parte di Tina è stata orribile” e ancora “Tina ha superato ogni limite. Deridere e ridicolizzare così pubblicamente una persona è di uno squallore totale”. Questi sono solo alcuni dei tanti commenti negativi condivisi sui social dai telespettatori che assistono alla scena. Già dalle anticipazioni si sapeva che sarebbe accaduto, ma vederlo è per molti “penoso”. C’è anche chi attacca duramente il programma: “Ma non si possono contattare quelle associazioni dei consumatori? Non è possibile una cosa del genere. Non la devono passare liscia”.

Uomini e Donne, il bel gesto di Maria De Filippi nei confronti di Gemma Galgani

C’è chi addirittura chi se la prende anche con Maria De Filippi. Qualcuno non apprezza il fatto che la conduttrice sia scoppiata a ridere di fronte alla scena, ma facciamo presente che cerca comunque di risolvere la situazione allontanando Tina. La presentatrice, infatti, non può evitare quanto accaduto. “Guarda Gemma volevo regalarti questi fiori per quello che è successo”, afferma Maria, consegnando alla Galgani un mazzo di fiori. A detta di molti, la scena non rappresenterebbe un bel messaggio da passare in televisione, vista l’età di Gemma.