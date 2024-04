Uomini e Donne, Tina fa a pezzi Tiziana: De Filippi si schiera

Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 15 aprile 2024, Tiziana finisce di nuovo sotto gli attacchi di Tina Cipollari. La dama siede al centro studio con Ida Pavanelli e Alessia, di fronte a Salvatore, il produttore cinematografico. L’opinionista crede, tra l’incredulità di Maria De Filippi, che si sia avvicinata a lui per diventare attrice. Tina continua con le accuse dicendosi convinta che si stia mostrando in studio come la persona che non è.

Sebbene non si fidino di Tiziana, molti telespettatori ritengono che la Cipollari stia esagerando. Maria neanche ci sta e chiede a Tina perché non si scaglia anche contro la dama Ida, che sta conoscendo Salvatore. La Cipollari ha la risposta pronta, ovviamente, e precisa di non riuscire a dubitare della Pavanelli.

Intanto, proprio Ida si lamenta di Salvatore, facendo presente di non aver ricevuto molte attenzioni da lui. Si unisce agli scontri Barbara De Santi. Salvatore era approdato nel programma proprio per la storica dama. La loro conoscenza è subito naufragata e non in modo pacifico.

Tiziana spiega di aver accettato il numero del produttore perché in quel momento era un po’ giù. “Tu hai pensato che non si sa mai che ti dava una particina o che finivi in una cena con altri produttori”, continua Tina. “Ma la lasci in pace?!”, interviene ancora Maria per difendere Tiziana. Sembra proprio che De Filippi non creda che la dama voglia approfittare del lavoro di Salvatore.

Tiziana, però, insospettisce non solo gli opinionisti, ma anche il pubblico. Infatti, quando afferma di non sapere se continuare o no questa conoscenza, appare poco credibile.

UeD: Ida Platano resta sul Trono, le mosse di Mario e Pierpaolo

La puntata inizia con Ida Platano, che alla fine dopo la registrazione precedente ha deciso di restare sul Trono. Maria De Filippi manda in onda delle clip per mostrare cos’è accaduto dopo. Dopo aver visto in camerino Mario, Ida non aveva ancora cambiato idea. A fargliela cambiare è stato Pierpaolo, il quale l’ha raggiunta a Brescia, sotto casa sua. Il giorno dopo, l’ha raggiunta a lavoro, facendole un’altra sorpresa.

Entrambi i corteggiatori le hanno assicurato che uscirebbero dal dating show subito con lei. Sia Tina Cipollari che Gianni Sperti oggi in studio si complimentano con Pierpaolo. Ida ci tiene a precisare che Mario nei giorni precedenti le ha scritto delle cose importanti. Quando i due corteggiatori arrivano in studio, la Platano sottolinea di aver deciso di continuare il Trono vedendo le dimostrazioni di Pierpaolo.

Al contrario, con Mario continua a mostrarsi ancora nervosa e arrabbiata. Entrambi i corteggiatori le hanno acquistato un regalo di compleanno per Ida, tra l’altro casualmente nella stessa gioielleria. Mario le regala un anello, mentre Pierpaolo un bracciale. Alla fine Ida decide di ballare con Cusitore.