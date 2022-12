Uomini e Donne, Tina esagera: che gaffe! La ‘vittima’ spiazza Maria

A Uomini e Donne Tina Cipollari commette uan gaffe. Esprime un suo pensiero ad alta voce generando l’ira di qualche telespettatore, che non apprezza per nulla. Il tutto accade quando Riccardo Guarnieri accoglie una donna che vuole conoscerlo, Antonella. Sebbene sia in bilico la sua conoscenza con Gloria Nicoletti, il cavaliere tarantino decide comunque di scoprire chi è la persona che ha chiamato il programma per lui. Antonella scende le famose scale del programma di Maria De Filippi e siede al centro studio di fronte a Riccardo.

“Ma è un uomo o una donna?”, chiede Tina non appena Antonella inizia a parlare. L’opinionista commette una vera e propria gaffe. A portare la Cipollari a porsi questa domanda è la voce della donna. “Per il momento una donna”, risponde Antonella, spiazzando Maria. Infatti, la padrona di casa si complimenta subito con la donna: “Brava, proprio una bella risposta!”. Tina comprende di aver commesso un errore facendo questa domanda. La stessa fa notare: “Il mio microfono quando deve essere acceso è spento, quando deve essere spento è acceso!”.

Per fortuna Antonella non sembra essere particolarmente disturbata dall’ironia della Cipollari, sebbene sorrida imbarazzata. La donna continua con la sua presentazione, rivelando di essere di Milano e di avere origini campane. Guarnieri a UeD decide comunque di non far restare Antonella, che dunque lascia lo studio e va via.

UeD, Gloria chiude con Riccardo: lite anche con Di Padua

Si riprende a UeD a parlare della conoscenza di Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. La frequentazione non sta andando avanti nel migliore dei modi, anzi. Lui le ha fatto una sorpresa sotto casa sua accompagnato dal nipote, ma c’è un ma. Il cavaliere tarantino ribadisce che non prova nulla verso Gloria, non c’è un sentimento. La maggior parte dei presenti in studio consigliano alla dama di chiudere questa storia, in quanto lui non appare chiaro nelle sue intenzioni. Riccardo dichiara più volte di voler essere una persona libera e di voler a fianco una donna che glielo permetta.

La libertà sta nel fatto che deve e può dire ciò che pensa senza problemi. “Deve sapere che io sono fatto così”. Maria De Filippi, a questo punto, gli chiede apertamente se vuole davvero una storia con Gloria oppure no. Ma Guarnieri continua a girarci intorno, ribadendo che non prova ancora un sentimento. Tina Cipollari cerca di far riflettere la dama, facendole notare che questo non lo dovrebbe bastare. “Senti, però, una persona che viene sotto casa col nipote un sentimento ce l’ha. Perché fai così qua dentro?”, chiede ancora Gloria.

Intervengono anche altre persone del parterre del Trono Over, tra cui un nuovo cavaliere che si chiama Alessandro. “Con tutto il rispetto Riccardo, mi sembra più un tira e molla. Se ci sono dei sentimenti vai dritto per la tua strada. Sei andato sotto casa sua, forse perché passavi da là”, afferma l’uomo. Guarnieri, però, fa presente che il gesto che ha fatto non l’avrebbe fatto con chiunque.

Non solo, Riccardo si dice certo del fatto che Gloria si faccia influenzare da ciò che dicono in studio. La dama a un certo punto non riesce neanche a trattenere le lacrime. “Lei si fa influenzare dalle parole che dici tu, hai capito? Ignorante! Eh certo, sei onesto!”, attacca Tina. Si torna a parlare di Roberta Di Padua e del suo rapporto con Riccardo. Esce fuori che Guarnieri ha bloccato la dama di Cassino ovunque.

“Mi ha bloccata. Mi hai tolto il saluto, mi hai bloccato. Vivo lo stesso. Lo vedo infantile come atteggiamento, non me la sono presa figurati. Mi faccio una risata, mi fa ridere”

L’amicizia tra Riccardo e Roberta è, dunque, giunta al capolinea. Invece, Gloria non sembra essere pronta a chiudere la conoscenza con Guarnieri in modo definitivo. Intanto, il cavaliere tarantino accetta di far entrare in studio Antonella, che ha chiesto di poterlo conoscere. Alla fine, Riccardo decide di non iniziare questa conoscenza.

UeD, scoppia il caos per Armando Incarnato

Torna al centro della scena anche Armando Incarnato, nel momento in cui Maria fa sapere a Cristina che è arrivato un uomo per conoscerla. Anche questa volta, però, la dama non accetta di intraprendere una nuova conoscenza. Tina Cipollari non ci sta e si scaglia di nuovo contro di lei, insospettita dal fatto che oltre Armando non abbia più visto altri uomini.

“O stai qui per farti vedere e hai una storia fuori, oppure sei innamorata veramente di Armando”, afferma decisa l’opinionista. Passa all’attacco anche Incarnato, il quale si dice convinto del fatto che Cristina, fosse stata interessata davvero a lui, si sarebbe comportata in modo diverso. “Lei ha detto alla redazione che era interessata solo ad Armando”, fa sapere la conduttrice.

Gianni Sperti prende le difese di Cristina e Incarnato si chiede come sia possibile che non noti questi dettagli. In effetti, l’opinionista sta spesso attaccando Roberta Di Padua perché non sta conoscendo nessun uomo nel programma. Cristina ora si fa avanti e chiede ad Armando di uscire quella stessa sera. “No, sono interessato a un’altra persona qua dentro”, risponde deciso il cavaliere.

Dopo di che, finalmente Cristina ammette: “Sì mi piaci, tanto quanto basta”. Ma sembra non esserci ancora nessun punto d’incontro tra loro. Per Armando i momenti di tensione arrivano quando l’ex tronista Antonella Perini siede al centro studio con Luca. La dama aveva conosciuto precedentemente Incarnato, il quale interviene quando lei racconta che con Luca sta procedendo tutto a gonfie vele.

“Non voglio prendermi il ruolo di opinionista, ma da quanto è che vi state conoscendo? Vi siete baciati? Ah sì? Anche con me? Auguri, ma non è vero”

Maria De Filippi spiega che Antonella ha raccontato alla redazione di aver baciato Armando, ma di non averlo mai raccontato in studio perché lui le avrebbe consigliato di non farlo. “Lui le dice: ‘Non dire del bacio, perché ti attaccheranno”, racconta la conduttrice. Almeno questa è la versione che Antonella dà e ha già dato alla redazione.

Non solo, la dama ne ha parlato anche con Luca, il quale le ha fatto notare che non è stato un errore dare un bacio ad Armando, in quanto se lo sentiva. Dunque, secondo il cavaliere, non dovrebbe temere i giudizi. Ma oggi in studio Incarnato continua a smentire questo bacio con Antonella:

“È uscita con delle persone per creare dinamiche, tanto per e me l’aveva comunicato e mi sono fatta da parte. Io chiedi alla redazione di uscire con lei dal programma. Quando sono venuto qui, ho visto lei che si rapportava con altri”

I toni si alzano sempre di più, al punto che Luca affronta Armando a muso duro. Entrambi sono in piedi e si scambiano feroci attacchi. Anche Antonella si alza dalla sua sedia per parlare faccia a faccia con Incarnato. Tra urla e accuse, Incarnato si dice certo del fatto che la Perini sia una persona finta. A questo punto, il cavaliere napoletano chiede il sostegno di Luciano, con cui Antonella ha condiviso una conoscenza.

L’uomo sembra pronto a svelare un dettaglio importante, ma con grande delusione per i telespettatori non esce fuori nulla. Infatti, Maria fa notare che la cosa importante, al momento, è che tra Antonella e Luca sta procedendo tutto bene.