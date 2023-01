Uomini e Donne: Tina cita Ferilli, ma c’è la ferma reazione di Maria

Tina Cipollari cita a Uomini e Donne il nome di Sabrina Ferilli per fare un’esempio e Maria De Filippi la ferma immediatamente. Il tutto accade nel momento in cui l’opinionista si sta scagliando contro Alessandro SP., accusandolo di non essere davvero interessato a Gemma Galgani. Secondo Tina, il cavalierene 55enne non può provare interesse per una donna della sua età, in quanto sta conoscendo delle dame molto più giovani, come Cristina e Pamela. La Cipollari si dice convinta di questo, facendo anche notare che ogni volta che viene chiesto ad Alessandro se mai potrebbe avere un approccio fisico con Gemma risponde che non può saperlo.

In particolare, il cavaliere dichiara di non poter sapere da ora se è attratto dalla Galgani, in quanto non ha mai avuto una relazione con una donna più grande di lui. Per questo, vorrebbe continuare la conoscenza. D’altronde lui stesso ha ammesso di aver apprezzato il fatto che Gemma sia stata l’unica dama a restargli accanto nel caso che l’ha visto protagonista con Paola. Maria, però, crede che Tina stia esagerando con gli attacchi contro la Galgani.

“Tu hai la certezza che sarà con Cristina o Pamela? Tina non è una cosa bella quella che stai facendo. Continui a sottolineare che Gemma è troppo grande. Va bene, lo scoprirai a breve”

Detto ciò, comunque De Filippi nello studio di UeD fa notare a Gemma che non è una cosa positiva il fatto che Alessandro non sa dire ancora se è attratto da lei oppure no. Tina prende la palla al balzo per fare il suo esempio. Secondo la Cipollari, il cavaliere non si mostrerebbe così indeciso se la domanda riguardasse un altro tipo di donna. “Se ad esempio io ti faccio il nome di una bella donna? Sabrina Ferilli, ecco”, afferma convinta l’opinionista.

Ma Maria non permette ad Alessandro di dare una risposta, anzi. La padrona di casa interviene immediatamente e ferma questo esempio: “Lascia stare la Ferilli che è sposata!”, dichiara la conduttrice. A questo punto, Tina cambia esempio e fa il nome di Michelle Hunziker, che di recente ha messo fine alla sua storia d’amore con Tomaso Trussardi. Anzi, proprio oggi sono spuntati fuori nuove indiscrezioni che li vedono di nuovo vicini.

E sui social network sono tanti i telespettatori che fanno notare la ferma reazione di Maria quando la Cipollari ha cercato di fare un esempio prendendo in considerazione la Ferilli. Com’è accaduto anche durante una recente puntata di Tu Sì Que Vales, il pubblico è convinto che Maria nutra una certa gelosia nei confronti della sua amica Sabrina.

Tornando alla questione di Gemma e Alessandro, Tina continua ad andare dritta per la sua strada. “Ma tutti i tuoi fidanzati sono stati simili/uguali? Non è vero, io li conosco!”, tuona Gianni Sperti, che prende le difese del cavaliere.

