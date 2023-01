Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme oppure sono semplicemente due ex tutt’ora in ottimi rapporti? Ormai, va detto, non ci si capisce più nulla. Un giorno i due appaiono insieme, l’altro amici molto vicini alla coppia (leggasi: Vittorio Feltri) affermano che in realtà questo riavvicinamento “non s’ha da fare” e che parlare di ritorno di fiamma sarebbe incauto.

Una vera e propria telenovela, insomma, alla quale nelle scorse ore si è aggiunto un nuovo episodio. Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, infatti sono stati pizzicati in vacanza insieme sulle piste da sci, per di più vicini e affiatati come non mai. A raccontare questa nuova fase del loro rapporto è stato Gente, che nel suo ultimo numero ha dedicato un servizio in esclusiva sulla coppia.

Il racconto che emerge da parte di chi li ha osservati da vicino di recente parla in modo molto chiaro: non ci sono più dubbi, i due sono vicini e innamorati più che mai. Ad averli visti scambiarsi tenerezze, baci e abbracci (spesso nascosti, per timore di farsi pizzicare dai paparazzi) sono stati tra gli altri albergatori, ristoratori e camerieri di San Cassiano in Alta Badia, dove i due non hanno semplicemente passato un pomeriggio insieme, ma quasi due settimane.

Quello che è noto fino a questo punto è che in montagna i due sono arrivati con due auto separate, visto che Tomaso Trussardi è dovuto tornare in città per lavorare. Tuttavia, entrambi hanno alloggiato nello stesso hotel. La coppia è stata avvistata in mezzo a tante altre famiglie, come se nulla fosse successo. Gente riporta anche di uno slancio romantico da parte di Tomaso, che ad un certo punto si è sporto verso Michelle per baciarla. Un gesto che però Michelle ha in qualche modo bloccato con un tovagliolo, per non farsi beccare dai curiosi e dai paparazzi.

Cosa aveva dichiarato Tomaso Trussardi sulla fine della relazione

In un’intervista concessa al Corriere, l’imprenditore aveva chiarito che non si sarebbe sentito all’altezza di nessuna nuova donna dopo Michelle. “Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se nulla fosse” aveva dichiarato. Probabilmente, per non rischiare di rimanere per sempre solo, Trussardi si deve essere reso conto che la Hunziker è l’unica vera donna della sua vita.