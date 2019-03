Uomini e Donne: Teresa Langella verso Tale e Quale Show

Uomini e Donne: Teresa Langella concorrente a Tale e Quale Show 2019

Teresa Langella è in lizza per partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show. Come riporta il settimanale Oggi, Carlo Conti ha adocchiato la napoletana a Uomini e Donne ed è pronto a portarla in prima serata su Rai Uno come già fatto in passato con gli Amici di Maria De Filippi e altre star dei reality show Mediaset. Prima di essere una tronista del Trono Classico, Teresa è una cantante in gamba, che da tempo cerca di affermarsi nel mondo della musica. Lo show di Rai Uno potrebbe essere l’occasione giusta per la Langella per mostrare a tutti – detrattori in primis – le sue doti vocali e permetterle di arrivare ad un pubblico più ampio.

Teresa di Uomini e Donne è una cantante neomelodica

Al momento mancano le conferme ufficiali, del resto Tale e Quale Show 2019 non partirà prima di settembre. La trasmissione potrebbe rivelarsi un’occasione d’oro per Teresa di Uomini e Donne che, proprio di recente, ha inciso un nuovo singolo. Un brano che parla di un amore contrastato, un po’ come quello che la Langella si è trovata a vivere con il suo corteggiatore Andrea Dal Corso. La canzone è dedicata al bel modello come pensano in tanti?

Teresa Langella e il suo lavoro nel mondo della musica

Teresa Langella ha debuttato a Uomini e Donne a soli 18 anni, in qualità di corteggiatrice. Subito dopo si è data da fare come cantante e attrice per poi sbarcare a Temptation Island nell’estate 2018. In Sardegna è stata la tentatrice di Andrea Celentano, che per lei ha messo a repentaglio la lunga relazione con Rafaela Giudice.