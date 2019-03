Uomini e Donne, Teresa Langella lancia il nuovo singolo: parla di Andrea?

Uomini e Donne: Teresa Langella lancia il suo nuovo singolo

Dopo la grande delusione d’amore, per Teresa Langella è tempo di tornare a sorridere. Il no rifilatole da Andrea Dal Corso durante la scelta in villa ha portato l’ex tronista a star male. Anche se..nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di capire, grazie ad avvistamenti vari, che Teresa e Andrea, forse, stanno riprovando a ricucire i pezzi della loro relazione mai iniziata. Come andrà a finire questa tormentata situazione tra i due protagonisti assoluti di questa ultima stagione di Uomini e Donne? Al momento i diretti interessati sembrano non voler lasciare alcuna dichiarazione. Probabilmente si sentono, si vedono, si frequentano, si cercano..ma nulla di tutto questo è ancora stato confermato. Per tale motivo, la ragazza campana cerca di distarsi dall’ambito sentimentale e si sofferma sulla sua più grande passione: la musica!

Attraverso delle Instagram stories, la Langella ha, qualche minuto fa, annunciato a tutti i suoi follower l’uscita del suo nuovo singolo. Proprio dalle 14.00 in punto è online Controcorrente, questo il titolo del brano scritto e cantato dalla stessa Teresa Langella. Quest’ultima ha anche fornito il link sul quale cliccare per trovare in maniera completamente facile il suo pezzo. Chiunque abbia avuto modo di ascoltarlo, ha potuto facilmente notare come il testo sembra parlare della sua situazione attuale, quella con Dal Corso. L’avrà scritta pensando appositamente a questo?

Controcorrente parla di Andrea Dal Corso e Teresa Langella?

“Io volevo solo vivere di te..siamo soli noi, ma non insieme. Sono sola anche tra la gente. Se ci tieni ancora tu vienimi a prendere”. Queste alcune delle parole contenute nel brano Controcorrente di Teresa Langella. Sarà davvero autobiografico? La tronista napoletana si dire fiera, felice ed emozionata per aver raggiunto questo obiettivo. Ma cosa dirà Andrea Dal Corso dopo aver ascoltato la canzone che, con ogni probabilità, parla anche di lui?