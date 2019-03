Uomini e Donne news: Andrea cerca ancora Teresa Langella? Ecco l’indizio

Uomini e Donne news: Andrea Dal Corso cerca ancora Teresa?

Dopo i vari tira e molla tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso avvenuti in televisione negli studi di Uomini e Donne, ecco che arriva dell’altro. L’ex tronista e l’ex corteggiatore pare si stiano frequentando nella vita reale ancora oggi e nonostante tutto quel che si è verificato intorno a loro nelle ultime settimane. Dopo la scelta andata male in villa, Andrea ha pensato bene di provare a rimediare al grosso errore fatto. La sua risposta, quel no detto indirettamente senza guardarla negli occhi ha sicuramente distrutto Teresa e la sua numerosa famiglia. Al ripensamento di Dal Corso, la Langella, però, ha tentennato. La napoletana, per orgoglio, ha rifiutato Andrea..anche se ecco quale altro elemento emerge oggi dal mondo del web sui due protagonisti del Trono Classico.

Sulla pagina e sito di Newsued, nelle ultime ore è venuto fuori l’ennesimo ed importante dettaglio sull’infinita storia tra la Langella e Andrea. Pare, infatti, che un utente abbia avvistato il corteggiatore nei pressi dell’abitazione della zia di Teresa e che lo stesso ragazzo abbia detto di essere stato in compagnia della tronista, anche se di questo non si ha ancora alcuna certezza. Colei che ha inviato la foto di Andrea al sito scrive un messaggio nel quale spiega: “Oggi Andrea Dal Corso era a Pontelandolfo in un piccolo paese dove vivono gli zii di Teresa. Lui è andato lì per trovarla!”.

Andrea e Teresa continuano a frequentarsi lontano dalle telecamere?

Dunque, Teresa e Andrea continuano a vedersi anche dopo il loro percorso ad Uomini e Donne? Come andrà a finire questa tormentata e difficile storia? L’intento di Andrea sembra essere certo: vuole riprendersi Teresa e costruire qualcosa di serio con lei. Andrà a buon fine o la ragazza lascerà prevalere il suo orgoglio sui sentimenti?