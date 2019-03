Uomini e Donne, Teresa e Andrea si sono fidanzati? Dal Corso si svela

Uomini e Donne, Teresa ha perdonato Andrea e stanno insieme? La dichiarazione di Dal Corso

Il pubblico di Uomini e Donne non fa altro che parlare di Teresa e Andrea. Dopo averla rifiutata, lui ha fatto un passo indietro e ha chiesto una seconda possibilità. La Langella ha lasciato la porta, come si suol dire, semi aperta. L’ormai ex tronista napoletana ha infatti rivelato di voler riflettere e pensare al da farsi. Ad oggi, nuovi curiosi dettagli ci lasciano pensare ad un possibile perdono da parte della cantante neo melodica. Invitato ad una serata in discoteca per la festa della donna, Dal Corso si è lasciato andare ad una inaspettata rivelazione sulla sua attuale situazione sentimentale. In teoria, il ragazzo dovrebbe essere single, eppure la verità è un’altra.

In un video postato dal blog Il Vicolo delle News, sentiamo Andrea Dal Corso dichiarare di essere attualmente impegnato. Le parole dell’ex corteggiatore del Trono Classico danno nuove speranze ai fan della trasmissione di Maria De Filippi. Teresa ha forse deciso di seguire ancora una volta il suo cuore e buttarsi a capofitto in una relazione d’amore con Dal Corso?! Al momento è troppo presto per dirlo con certezza ed ufficialità. Si attendono con ansia nuove dichiarazioni da parte dei diretti interessati. Ci viene da pensare che Andrea abbia ‘alzato i tacchi’ e sia andato a suonare il campanello di casa Langella e abbia chiarito la sua posizione e i suoi sentimenti di fronte a tutta la famiglia di lei, ma chissà!

Teresa Langella e Andrea Dal Corso fidanzati? Le parole che spiazzano i fan

E se tutto ciò fosse vero, come la prenderà Teresa? L’ex di Uomini e Donne sarà felice di sapere che Andrea abbia raccontato già tutto?! Senza dubbio nelle prossime ore accadrà dell’altro perciò: occhi ben aperti sui social!