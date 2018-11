Uomini e Donne, Teresa e Luca al concerto di Irama: ecco cos’è successo

Uomini e Donne, Teresa Langella e Luca Daffrè beccati in esterna al concerto di Irama

Teresa Langella e Luca Daffrè di Uomini e Donne sono stati avvistati durante un’esterna. I fan sono impazziti nel sapere che i due protagonisti del Trono Classico abbiano deciso di assistere a un concerto di Irama. Sono diverse le foto che girano sui social. Inizialmente un’utente ha inviato le immagini che li ritraggono insieme al sito di News U&D. Dopo di che, anche la pagina Instagram Spysee ha condiviso alcune foto che vedono Teresa e Luca abbracciati mentre assistono al concerto. Un’utente che si trovava sul posto ha raccontato quanto è accaduto durante questa speciale esterna. In particolare, i due sono stati avvistati tra abbracci e tenerezze. Cantavano insieme le canzoni di Irama. Sembra che entrambi siano fan dell’ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi, attualmente fidanzato con Giulia De Lellis. Teresa appare molto felice a fianco di Luca e questo non può che far piacere ai fan. Infatti, sono diversi i telespettatori che sin dall’inizio tifano per l’ex tentatore di Temptation Island.

Luca è sicuramente uno dei corteggiatori più amati di questa edizione del Trono Classico. In molti si chiedono come mai la tronista non abbia già deciso di uscire insieme a lui dal programma, vista la sua dolcezza. Gran parte del pubblico è convinta che Daffrè sia l’unica persona realmente sincera e interessata a Teresa. Sicuramente manca molto ancora alla scelta della bella Langella, ma tanti si aspettano di vederla uscire dal programma con Luca. Questa esterna dimostra quanto interesse ci sia attualmente tra i due. Le foto parlano chiaro: impossibile non notare la complicità che c’è tra loro e i sorrisi di Teresa. “Si abbracciavano e cantavano. Poi quando Luca è arrivato, Teresa è corsa subito verso di lui”, racconta l’utente presente al concerto.

Uomini e Donne, Teresa e Luca al concerto di Irama: presenti anche Giulia De Lellis con la sorella e la madre

Mentre Teresa e Luca fanno un’esterna al concerto di Irama, spuntano delle foto anche della De Lellis in compagnia della sorella e della madre. Sembra proprio che l’ex di Andrea Damante abbia ritrovato la serenità a fianco del cantante. La loro storia sembra procedere a gonfie vele, vista anche la presenza dei familiari di Giulia al concerto.