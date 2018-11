Luca Daffrè lascia Uomini e Donne, ma Maria De Filippi fa notare un dettaglio

Luca Daffrè si autoelimina a Uomini e Donne: Maria De Filippi oggi fa notare un particolare sul corteggiatore

Luca Daffrè non è più il corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne. Almeno questo si è compreso dalle anticipazioni della registrazione del Trono Classico di ieri. Scendendo nel dettaglio, l’ex tentatore della passata edizione di Temptation Island ha deciso di autoeliminarsi dal programma. Questa scelta è stata presa da Luca dopo un gesto fatto da Teresa. La tronista ha voluto mettere alla prova i suoi corteggiatori. Ha fatto sapere loro che non sarebbero usciti per l’esterna nel corso della settimana. Dopo ciò, Teresa non ha visto ciò che si aspettava. Tutti sono stati eliminati dalla tronista, fatta eccezione proprio per Luca. Infatti, il corteggiatore ha deciso di non prendere parte alla registrazione, autoeliminandosi. La Langella andrà a riprendersi Daffrè? La tronista ha fatto notare che la sua è stata l’unica reazione coerente. Dunque, potrebbe decidere in settimana di andare a convincere Luca a tornare nel programma. Non si sa bene come procederà il percorso della Langella.

E mentre nel corso della registrazione di ieri Luca non si è presentato in esterna, ecco che nella puntata in onda oggi si trova in studio. Dopo un’esterna molto carina sulla spiaggia, Daffrè è in studio a discutere con Andrea Dal Corso. Tra loro era nata una forte amicizia nel reality delle tentazioni. Il rapporto si sarebbe rovinato proprio perché entrambi si ritrovano a corteggiare Teresa. Secondo Luca, Andrew non avrebbe dovuto accettare di restare nel programma per la Langella. Nel frattempo, Maria De Filippi fa notare un dettaglio molto importante. La conduttrice si è resa conto del grande successo che Daffrè ha raggiunto in questi mesi. Il corteggiatore sembra essere entrato nel cuore di molti telespettatori. Pare, però, che il pubblico dovrà fare a meno di Luca.

Teresa Langella perde Luca Daffrè: la tronista lo rincorrerà?

Il pubblico ama Luca e, sin da subito, ha consigliato Teresa a portarlo in esterna. Infatti, nel corso delle prime settimane la Langella preferì uscire con altri ragazzi. Daffrè decise quindi di autoeliminarsi in quanto non voleva più attendere, così la tronista scelse di portarlo finalmente in esterna. Ed ecco che Maria nella puntata di oggi annuncia che Luca è molto amato dal pubblico. Ma ormai sembra che la sua esperienza nel programma sia finita. Teresa farà un passo indietro e lo andrà a cercare? Sui social i telespettatori chiedono alla tronista di correre subito da Luca!