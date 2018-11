Irama concerto: dedica speciale a Giulia De Lellis

By

Giulia De Lellis al concerto di Irama, la dolce dedica del cantante

Come ormai saputo e risaputo, Giulia De Lellis e Irama stanno felicemente insieme e cercano di godersi questi primi momenti da fidanzati. Il cantante è sempre più impegnato nei suoi concerti tanto che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo segue e si cala nelle vesti di prima e assoluta fan. Proprio nelle ultime ore, il vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ha tenuto un concerto in Italia e la bella Giulia era presente in primissima fila a cantare la memoria tutte le sue canzoni. La stessa De Lellis, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato delle storie che testimoniano quanto appena detto. Entusiasta dei successi lavorativi del suo nuovo fidanzato, Giulia pubblica spezzoni del concerto live.

Anche Irama non risparmia dediche alla sua Giulia

Su molte pagine social, i video dei presenti al concerto hanno fatto, in poco tempo, il giro del web. Su una di queste si nota che il giovane cantante dagli occhi di ghiaccio si gira spesso nella direzione di Giulia. E, con evidenti scambi di sguardi, i due hanno entusiasmato il pubblico presente ma anche quello spettatore dei soli filmati. Ad un certo punto di una canzone, Irama dice chiaramente: “Questa la dedico ad una persona speciale” e, nel dirlo, rivolge l’ennesimo sguardo alla sua Giulietta che, felice, non può far altro che godersi quelle dolci parole.

I fan attendono le prime foto insieme di Irama e Giulia De Lellis

Seppur ormai più che certa la relazione tra i due, i fan continuano ad attendere le prime foto insieme pubblicate dai diretti interessati. L’ultima foto di Giulia che la ritrae con il cartellino del tour di Irama è già una gran cosa per gli appassionati di gossip e della nuova coppia ma, tutti aspettano qualcosa di più.