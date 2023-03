Teresa Cilia si è recentemente sottoposta ad una mastoplastica additiva e ha voluto mostrare la sua esperienza in clinica, condividendo un reel sul suo profilo Instagram in cui ha difeso il suo diritto di scegliere ciò che vuole fare con il suo corpo. Nel video si può vedere ogni dettaglio della sua permanenza in ospedale, dall’ingresso con la valigia all’operazione fino alla fase post-operatoria. Tuttavia, come spesso accade sui social, ha ricevuto diverse critiche da chi la accusa di esagerare, soprattutto perché aveva già fatto un piccolo intervento alle labbra lo scorso dicembre. L’ex tronista di “Uomini e Donne” ha risposto prontamento ai suoi detrattori, spiegando il perché di questa decisione sulle sue storie Instagram.

Ieri 3 marzo l’ex volto di “Temptation Island” ha chiarito una volta per tutte perché ha voluto fare questi interventi. Teresa ha affermato che accetta le critiche costruttive, ma non bisogna andare oltre. La 36enne siciliana ha poi spiegato che chi conosce la sua storia sa bene che ha avuto interventi seri nella vita e quindi non è una persona che corre rischi inutili. Nel 2011, infatti, le era stato diagnosticato un tumore e a poco più di vent’anni ha dovuto lottare contro questa terribile malattia. La verità, quindi, è semplicemente che aveva alcune insicurezze che la facevano stare molto male e, per questo, ha voluto fare qualcosa per sentirsi meglio con se stessa:

Questa però era una cosa che mi faceva stare davvero tanto male e non riuscivo ad accettare questa parte del mio corpo e così, dopo anni e anni e con consapevolezza allucinante, mi sono sottoposta all’intervento. A 36 anni ho la maturità per decidere cosa fare della mia vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teresa Cilia Official (@ciliateresaofficial)

La fine del matrimonio con Salvatore Di Carlo

Per la Cilia, è iniziata una nuova tappa della sua vita. Da qualche mese, infatti, è finito il matrimonio con Salvatore Di Carlo, conosciuto negli studi di “Uomini e Donne”. L’amore è nato nel 2015 proprio nel dating show, quando Teresa era tronista e Salvatore corteggiatore. Dopodiché, i due parteciparono anche a Temptation Island e un anno dopo, nel 2016, decisero di sposarsi. Dopo 7 anni, però, la storia è giunta al capolinea, perché Teresa aveva rivelato di aver scoperto dei messaggi compromettenti sul cellulare del marito. Ad oggi, l’influencer è single e sta vivendo un vero e proprio momento di rinascita.