Due volti di Uomini e Donne si sono incontrati dal chirurgo plastico: Teresa Cilia e Armando Incarnato. Non si sa di preciso quale tipo di ritocchino abbia scelto di fare il cavaliere napoletano del celebre programma di Maria De Filippi, invece l’ex tronista ha deciso di parlarne apertamente su Instagram. In realtà, l’ha fatto attraverso un lungo e duro sfogo. Diversi giorni fa, entrambi condividevano sui rispettivi profili social una foto che li ritraeva seduti a fianco di un chirurgo plastico. L’immagine in questione ha generato sicuramente tanta curiosità.

Armando dal chirurgo insieme a TERESA l’immagine più bella che vedrai oggi pic.twitter.com/p9G5lXYVEU — Ale (@lontanissimo_) December 22, 2022

Ebbene Teresa Cilia ha deciso di rifare le labbra. Il ritocchino è arrivato dopo la fine del suo matrimonio con Salvatore Di Carlo, in un periodo in cui appare comunque abbastanza serena. Infatti, l’ex tronista sembra aver ripreso in mano la sua vita con il sorriso. Ha dato anche spazio ai cambiamenti, recandosi al chirurgo plastico per avere le labbra che probabilmente ha sempre sognato di avere. Nulla di male in tutto questo, se non fosse per il fatto che molti hater hanno iniziato a lanciarle offese gratuite senza alcun motivo.

In queste ore, l’ex tronista di UeD si è sfogata sul ritocchino alle labbra che ha fatto qualche giorno fa ed è apparsa abbastanza infastidita dai commenti ricevuti.

“Come al solito succede una tragedia per qualsiasi cosa. Ma io dico, una persona può essere libera di fare ciò che vuole della sua vita, del suo corpo? Può essere libera oppure deve chiedere il permesso a voi? Io certi commenti non li capisco. Intanto, numero uno, è il filtro che le gonfia tanto le labbra. Ancora sono fresche, ci sono i lividi. Ma non è niente di così esagerato, di quello che pensate voi e di quello che vedete voi”

Teresa Cilia ha fatto presente che, anche se ci sono questi inutili commenti offensivi, vive lo stesso. Non si fa alcun tipo di problema, in quanto è una cosa che da tempo voleva fare: “Mi trovo benissimo”. Detto ciò, ha sottolineato: “Non penso di essermi rovinata, perché non mi sono stravolta. Non penso sia questo il caso, sono delle labbra molto naturali”.

In quanto Teresa ha fatto questo ritocchino di recente, è normale che le labbra appaiono ancora gonfie. Questo comunque non dovrebbe giustificare le intenzioni di questi hater, a cui la Cilia ha chiesto di moderare linguaggio e termini.

“Arrivare a dire che c’è stato n cambiamento radicale mi sembra esagerato. Ci tengo a dire questa cosa, poi ve le farò vedere senza filtro”

“Io a volte leggo commenti di una cattiveria imbarazzante finiamola con questa storia“, ha chiesto l’ex tronista, che spesso legge insulti e offese anche sui profili di altre persone note.

Nel frattempo, Armando Incarnato non ha svelato ancora che tipo di intervento ha effettuato dal chirurgo plastico. Uomini e Donne tornerà in onda nel 2023 dopo le festività e, probabilmente, nelle nuove puntate sarà possibile individuare il ritocchino.