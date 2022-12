Il matrimonio tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo è terminato e non nel migliore dei modi. Il fatto è noto a coloro che seguono le dinamiche dei volti di Uomini e Donne, che hanno assistito a un addio che si è consumato tra veleni e accuse incrociate. Meno noto è ciò che ha deciso di fare l’ex moglie con la sua fede nuziale. Nelle scorse ore, tramite Instagram, Cilia ha spiegato l’idea originale che ha messo in atto a proposito dell’anello che avrebbe dovuto rappresentare l’amore eterno con Di Carlo. Naturalmente, dopo la fine della love story, la fede ha perso il significato iniziale del “per sempre”. Quindi? Cosa ha deciso di farne l’ex tronista di UeD? Magari di venderla e fare un po’ di cassa? Assolutamente no. Ha pensato di ‘riconvertirla’ in un Rosario, in modo tale di affidarsi nuovamente a “Gesù”, come lei stessa ha sottolineato.

Teresa Cilia, la fede nuziale diventata Rosario

Cilia ha spiegato che l’idea di ‘riconvertire’ l’anello le è venuta in quanto non voleva tenerlo chiuso in un cassetto e in quanto non avrebbe più avuto senso portarlo così come era vista la conclusione del suo matrimonio. “La mia fede l’ho fatta sistemare e adesso è un Rosario – ha raccontato Teresa ai propri fan -. Questo l’ho fatto perché non mi piaceva l’idea né di tenerla conservata visto che comunque è un anello benedetto, né tanto meno di andare a venderla, perché non mi sembrerebbe corretto per quello che ci è stato”.

“Quindi – ha aggiunto – ho deciso di farla mia, di indossarla lo stesso nell’altra mano, ma comunque per me ha un valore adesso che mi ricorderà sempre del mio matrimonio ovviamente, ma allo stesso tempo mi sono ancora una volta affidata a Gesù. Quindi ci ho fatto un Rosario, ne sono contenta, l’ho presa l’altro ieri”.

L’ex tronista ha tenuto a specificare una volta di più che si è trattato di una scelta prettamente personale “che sinceramente si può condividere o meno”, perché non tutti la possono pensare come lei. “Io come ben sapete vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, anziché mezzo vuoto quindi in tutti quello che ho cerco di sfruttarlo e farlo sempre mio, proprio anche per voltare pagina. Bisogna essere sempre pronti e non bisogna rimanere intrappolati nei ricordi. Detto questo, io sto benissimo!”, ha concluso.

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, le tappe della love story

Teresa e Salvatore si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2014. Dopo essersi scelti nel dating show del pomeriggio feriale di Canale Cinque sono sbarcati a Temptation Island. Superata la prova delle tentazioni, si sono sposati nel 2016. L’evento nuziale è stato trasmesso a Pomeriggio Cinque.

In passato, Cilia e Di Carlo sono stati protagonisti anche di un rovente botta e risposta con Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi. Solo volate accuse velate contro la redazione di Uomini e Donne. Sulle reali motivazioni che hanno portato l’ex coppia a scagliarsi contro la Mennoia non è mai stata fatta chiarezza fino in fondo. Ancora oggi non si è compreso definitivamente il perché dello scontro.