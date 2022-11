UeD, Teresa Cilia sbotta: “Perché io e Salvatore ci siamo lasciati”

L’ex tronista si è sfogata via Instagram Stories contro l’uomo che prima l’ha portata all’altare e poi ha deciso di tradirla in più di un’occasione

Teresa Cilia ha deciso di raccontare una volta e per tutte la sua personale verità, dopo l’indegno trattamento ricevuto dal “suo” Salvatore Di Carlo. L’ex tronista si è finalmente esposta con le sue affezionate follower su un argomento molto spinoso, quello delle presunte ragazza con il quale Salvatore, in passato, l’avrebbe tradita. E, sì, si parla di più di un semplice paio di corna.

La coppia formatasi in un primo momento a Uomini e Donne nel 2015 decise di mettere alla prova il proprio amore partecipando pochi mesi dopo a Temptation Island. Una sfida vinta, visto che i due erano convinti che la solidità della coppia fosse tale da garantire loro un matrimonio sereno. I due fidanzati si erano quindi sposati nel 2016, ad appena un anno e mezzo di distanza dal loro primo incontro: il problema è che quello che Salvatore non fece a Temptation Island l’avrebbe fatto poco dopo.

Inizialmente, la regina del gossip Deianira Marzano aveva cominciato a riportare una serie di segnalazioni ricevute da parte delle sue follower: le voci online erano chiare e inequivocabili e facevano riferimento ad una Teresa cornuta e ad un Salvatore è fedifrago in più di un’occasione. Lei ha fatto finta di nulla per un po’ di tempo, fino a che non ha ufficialmente sbottato.

All’ennesima richiesta di spiegazioni rispetto alle scappatelle di Salvatore, di cui ormai tutti erano al corrente, l’ex tronista ha dichiarato:

“Mi sono rotta le scatole, a tutto c’è un limite. Ci tengo a precisare che sono sempre stata una signora perché non ho detto il motivo reale della rottura. Io di questa storia non ne sapevo nulla, di queste frequentazioni che aveva il mio ex marito durante la nostra storia non le conoscevo, le sto conoscendo ora insieme a voi. Alla luce del fatto di quello che è successo tra noi, posso immaginare e ci credo a questa cosa.”

A questo punto, una volta tolto dal petto un peso che si portava indietro da tanto tempo, Teresa Cilia ha proseguito mettendo i puntini sulle i sulla questione. Alla luce dei fatti, Cilia non ha intenzione di sentir più parlare dell’ex marito. Ecco cosa ha detto su Instagram:

“Sto passando per cornuta, non c’è niente di male. Ora a me non interessa nulla, né di cosa fa, di cosa farà, né di cosa mi ha fatto. Io ho la coscienza pulita, sono sempre stata una donna con la D maiuscola, quello che si deve vergognare è lui.

Il vero motivo della fine del matrimonio di Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo

Teresa Cilia, sempre su Instagram, ha quindi voluto fare chiarezza una volta e per tutte sulla fine del suo matrimonio. Fino ad oggi, infatti, l’influencer aveva deciso di mantenere un certo riserbo a riguardo. Tuttavia, complice la rabbia, ha finalmente vuotato il sacco, raccontando di aver beccato l’ex, di fatto, in “flagranza di reato”. Qui sotto il suo racconto: