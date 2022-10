UeD, Teresa e Salvatore: in che rapporti sono oggi, parla lei

Questa sera Teresa Cilia, ex volto di Uomini e Donne, ha aperto sul suo profilo Instagram un box domande per tutti i suoi fedelissimi follower. In questo modo, l’influencer ha avuto la possibilità di chiacchierare con i suoi seguaci e di mettere un paio di puntini sulle i rispetto alla fine della sua recente relazione.

In tempi non sospetti, infatti, Teresa Cilia ha deciso di interrompere il matrimonio con Salvatore Di Carlo. Ovviamente, visto quanto la coppia era amata dal pubblico, sono in molti a chiedersi in che rapporti siano rimasti i due e cosa sia rimasto della loro storia oggi. In linea generale, Teresa è stata piuttosto pacata e non ha risposto in maniera troppo piccata alle domande. Un approccio discreto che d’altra parte aveva già applicato di recente.

Per esempio, quando a Teresa è stato chiesto se fosse ancora in contatto con l’ex marito ha risposto: “Ci sentiamo solo per sbrigare tutte le pratiche. Salvatore farà parte di me per sempre e nonostante tutto”. Per il resto, Teresa ha tenuto a sottolineare che per come è andata a finire non sceglierebbe di nuovo Salvatore come compagno di vita, mentre di tutte le altre scelte fatte in passato non si pente di nulla. La ex tronista, inoltre, ha avuto modo di rivelare che i suoi familiari non hanno preso bene la rottura, ma d’altra parte è anche normale.

Infine,un follower ha chiesto a Teresa perché lei e l’ex si fossero tolti il follow reciproco su Instagram. Il motivo Teresa l’ha spiegato con l’ironica frase: “Occhio non vede, cuore non duole!”. Sembra, dunque, che Teresa e Salvatore non vogliano sapere più nulla delle rispettive frequentazioni. Proprio pochi giorni fa, tra l’altro, Salvatore era stato pizzicato con un’altra donna: la ex aveva commentato in modo tranquillo e maturo, seppure sia chiaro che non le farà di certo molto piacere vederlo già impegnato con una nuova fiamma. Se così non fosse, a ben pensarci, non gli avrebbe tolto il follow.

Com’è finita la storia fra Teresa e Salvatore

La fine della relazione è stata confermata a metà settembre 2022. Teresa ha mantenuto il riserbo sui motivi della rottura, seppure abbia tenuto a specificare di essere stata davvero molto male. Nonostante tutto, via Instagram, l’ex volto di UeD ha confermato di stare molto meglio rispetto ai giorni scorsi. Una piccola grande consolazione, in un periodo ancora molto delicato.