Uomini e Donne, Teresa e Andrea si amano: parole importanti

Uomini e Donne, è amore tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Dichiarazione ufficiale e parole importanti

È ormai sbocciato l’amore tra l’ex tronista Teresa Langella e la sua scelta Andrea Dal Corso. Il giorno della festa di fidanzamento al castello, Andrea ha detto di no alla bella cantante napoletana dando inizio ad una serie di tira e molla. L’ultimo di questi è andato in onda qualche giorno fa a Uomini e Donne ma da allora le cose tra i due sono molto cambiate. L’annuncio ufficiale della loro relazione è avvenuto proprio in trasmissione ed è stata la redazione del programma di Maria De Filippi a darne notizia attraverso i social. Ora tra Teresa e Andrea è ufficialmente sbocciato l’amore, quello vero! Dopo la dedica che Andrea ha lasciato scritta sullo specchio con il rossetto rosso (presumiamo, ndr.) ora arriva la dichiarazione ufficiale che tutti i fans della coppia aspettavano. Il fatidico Ti Amo! Ebbene sì, i due sono davvero innamorati e ne danno prova su Instagram, dove Teresa ha postato un bigliettino scrittole dal fidanzato e sotto ha risposto con “Proprio così…come io amo te“.

Teresa e Andrea si scambiano importanti parole

Parole davvero importanti quelle di Teresa e Andrea. La loro storia è iniziata nel migliore dei modi all’interno di UeD ma qualcosa era andato storto. Andrea aveva paura dell’ufficialità del loro rapporto e ha dato un due di picche a Teresa. I sentimenti però non si posso fermare ed eliminare e quindi la loro relazione, dopo diversi tira e molla, è ora avviata. I due si sono concessi tanti momenti teneri, ovviamente tutto attestato da foto e video pubblicati sui rispetti profili social. In uno di questi, la coppia, presente ad un evento in discoteca, si scambia teneri baci ed effusioni che mettono a tacere le male lingue, che ormai parlano solo di business. Se infatti molti sono felici per la serenità ritrovata, altri credono che la loro storia sia destinata a finire presto e che lo facciano solo per motivi di popolarità e soldi.

Teresa e Andrea: la dolce dedica d’amore

“Sei stata la cosa più difficile e più bella che io abbia mai conquistato. A.“, questa la dedica che Andrea Dal Corso ha voluto regalare a Teresa. Un gesto davvero romantico e la frase fa chiari riferimenti al loro trascorso e alle difficoltà che ha trovato nel riconquistarla.