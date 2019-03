UeD Teresa e Andrea si frequentano, ufficiale: annuncio della redazione

UeD Teresa Langella e Andrea Dal Corso si frequentano, è ufficiale: l’annuncio della redazione

Frizioni, tentennamenti e dubbi sono stati messi da parte: Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno deciso di frequentarsi. Tra gli appassionati di Uomini e Donne c’è già chi gongola, contraltare a chi, invece, già sta facendo anzitempo il funerale alla loro imminente avventura. Chiacchiere a parte, i fatti sono che l’ex tronista e l’ex corteggiatore hanno scelto di darsi una possibilità. E poi vada come vada… “Se son rose fioriranno”, come si suol dire in tali casi. L’annuncio della news è giunto dal profilo Instagram del programma, che ha annunciato che durante la registrazione odierna la Langella e Dal Corso hanno fatto ‘irruzione’ negli studi per svelare la succosa novità.

“Nella registrazione di oggi Teresa e Andrea sono venuti a darci una bellissima notizia: hanno deciso di frequentarsi! Un grande in bocca al lupo da tutti noi”, si legge sul profilo Instagram di Uomini e Donne, che ha omaggiato Teresa e Andrea con una tenera e romantica foto in cui sono calorosamente abbracciati. La sorpresa è tanta. Si sapeva che Dal Corso, in queste ore, sarebbe stato presente alla registrazione del programma, ma non si sapeva il motivo. E davvero in pochi si sarebbero aspettati che sbarcasse con la Langella per annunciare l’unione. E invece…

Dettagli sulla registrazione: il retroscena

Durante la registrazione, come svelato dal Vicolo delle News, si inizia con un video riassuntivo delle puntate scorse in cui Andrea afferma di non essere in grado di esprimere pubblicamente le sue reali sensazioni e Teresa dice basta. Uno stop che ha fatto male a Dal Corso che ha quindi sentito il bisogno di tornare da lei. Non c’è tempo da perdere. Parte e va a trovarla a casa sua. Lei però non c’è. C’è la madre, che ritira il suo biglietto e lo consegna alla figlia. I due decidono allora di trascorrere un paio di giornate insieme. Dal Corso s’innamora della ‘quotidianità’ vissuta con lei. A questo punto Maria De Filippi domanda se stanno insieme. “Sì”, la risposta di lui. Teresa, felicissima, entra in studio.

Gianni Sperti e Tina Cipollari: le reazioni

Nel salotto pomeridiano, i due piccioncini danzano al ritmo di ‘Bruciare per te‘, si baciano e s’abbracciano. Nonostante il ballo e le parole di Andrea, Gianni Sperti non è del tutto convinto della vicenda, mentre Tina ha meno dubbi. Sperti afferma però che Teresa questo momento se l’è meritato.

UeD Teresa Langella e Andrea Dal Corso: è arrivato il momento di fare sul serio

Trova dunque un finale ‘provvisorio’ la saga che ha visto coinvolti Teresa e Andrea nelle ultime settimane. Infatti, dopo che la Langella lo ha scelto durante la tappa finale del suo Trono e dopo che si è vista rifiutata, tra i due è comunque continuato ad esserci un certo movimento. Una sorta di ‘odi et amo’, tra passi in avanti e punzecchiature reciproche. Ora finalmente la decisione sembra essere definitiva e certa. Basta giochetti, proviamo ad impegnarci sul serio, sembra il messaggio che i due vogliono dare. Non resta che unirci alla redazione di Uomini e Donne ed augurare un grosso in bocca al lupo ai due piccioncini.