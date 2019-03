Uomini e Donne anticipazioni, Andrea torna in studio chiamato da Teresa?

Anticipazioni Uomini e Donne, Teresa e Andrea di nuovo insieme in studio?

News su Teresa e Andrea davvero succose! Anzi, possiamo considerarle delle vere anticipazioni di Uomini e Donne, perché si parla di un ritorno in studio. A sganciare la bomba in questo venerdì sera è stata Raffaella Mennoia, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video di Andrea Dal Corso. Nel video in questione, si sente l’ex corteggiatore annunciare il suo ritorno in studio: “Ciao ragazzi io sono stato appena contattato dalla Raffy, che mi ha invitato lunedì in puntata. Andremo a scoprire il motivo per cui dovrò presenziare”, e poi ha augurato buona serata ai follower. Il motivo per cui dovrà presenziare sarà Teresa Langella?

Teresa Langella chiama Andrea Dal Corso a Uomini e Donne? Le anticipazioni

La prima ipotesi che ci viene in mente è che Teresa abbia chiesto un nuovo confronto con Andrea e che abbia chiesto per questo l’aiuto della redazione di Uomini e Donne. Per questo Raffaella ha chiesto a Dal Corso di presentarsi agli Studi Elios nella registrazione di lunedì prossimo. Rimarremo sulle spine per qualche giorno, ma intanto continueremo a pensare a quale potrebbe essere il motivo se non un nuovo chiarimento con Teresa. La redazione potrebbe offrire il trono ad Andrea Dal Corso? Un’altra ipotesi potrebbe essere questa: il riferimento alla puntata di lunedì non è a una nuova registrazione, ma alla puntata in onda. Quindi non ci sarebbe nessun nuovo confronto in arrivo ma vedremo in onda la puntata con il confronto che c’è già stato. Tuttavia, va detto che proprio lunedì pare sia prevista una nuova registrazione. O ancora la redazione potrebbe offrire la possibilità ad Andrea di chiarire alcuni gossip sul suo conto dell’ultimo periodo. Nulla è impossibile, ma è più facile credere a un nuovo confronto tra Teresa e Andrea.

Uomini e Donne, cosa è successo finora tra Teresa e Andrea dopo la scelta

Le cose l’ultima volta non erano andate molto bene. Dopo che Andrea ha cercato Teresa dopo la scelta e lei ha deciso di dargli una possibilità, si sono visti e c’è stato anche un bacio. Poi insieme sono stati in studio a raccontare le ultime news, ma all’ex tronista non è piaciuto che Andrea avesse raccontato qualche dettaglio in più. Inoltre hanno avuto ancora scontri, per questo Teresa aveva fatto un passio indietro. Se la Mennoia ha chiamato l’ex corteggiatore forse qualcosa oggi è cambiato. Teresa e Andrea torneranno a Uomini e Donne per fare pace una volta per tutte?