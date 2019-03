Anticipazioni Uomini e Donne, Teresa e Andrea: ecco come è andata a finire

Oggi va in onda il confronto al castello tra Teresa e Andrea. Lui le ha chiesto una seconda possibilità e lei ha deciso di prendersi del tempo per capire cosa vuole fare. Come è andata a finire?! Le anticipazioni di Uomini e Donne ci rivelano tutti i dettagli. La Langella e Dal Corso si sono rivisti e addirittura baciati. Entrambi hanno deciso di vedere come poteva andare tra di loro e l’ex corteggiatore le ha dichiarato di essere pronto a dimostrarle tutto il suo interesse. In ogni caso, alla fine, le cose non sono andate molto bene. I diretti interessati sembravano essersi messi insieme, ma poi si è scoperto che le cose non stavano esattamente così.

Maria De Filippi ha rinvitato in studio entrambi e una volta tornati in trasmissione hanno raccontato come stava procedendo la loro frequentazione. Lui si è lasciato scappare alcune rivelazioni del tutto inaspettate sulla bella napoletana e lei non ha gradito. Nonostante ciò, il giovane ha continuato a sottolineare il messaggio che lei ha inviato ad Antonio Moriconi dopo la mancata festa al castello. Di fronte all’atteggiamento di Dal Corso, la ragazza è tornata a fare un passo indietro ed ha rivelato alla padrona di casa di aver capito che forse sono troppo diversi per poter provare ad avere una storia d’amore.

Uomini e Donne, Teresa e Andrea non si sono fidanzati: gli ultimissimi dettagli

Insomma, dopo il confronto che vedremo andare in onda oggi, le cose non hanno fatto altro che peggiorare. A questo punto, pare chiaro che tra Teresa e Andrea non sarà possibile avere un lieto fine. A fronte di quanto accaduto durante l’ultimissima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, lei è tornata anche a sfogarsi sui social, chiarendo appunto il suo punto di vista nei confronti del giovane uomo.