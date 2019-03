Uomini e Donne oggi: tornano Andrea e Teresa, baci e scontri in studio

Oggi Uomini e Donne: le scuse di Andrea Dal Corso a Teresa Langella

Oggi torna in onda il Trono Classico. Il pubblico di Uomini e Donne scopre finalmente cosa è accaduto tra Andrea e Teresa dopo il loro primissimo confronto in studio. Lui è andato a Napoli dall’ex tronista, ma lei si trovava a roma per la scelta di Ivan. Il giovane ha perciò deciso di raggiungerla alla festa, ma la redazione non gli ha permesso di entrare. Solo dopo la fine della registrazione i due hanno potuto incontrarsi. Dal Corso spiega alla Langella di non riuscire a smettere di pensarla e di averle risposto di no solo a causa del contesto molto impegnativo. L’ex tronista ammette di fare fatica a guardarlo anche solo in faccia. Alla fine, si scambiano il numero di telefono e lei valuterà con il tempo se dargli o meno un’altra possibilità. La bella di Napoli è presente in puntata e afferma di non sapere cosa fare perché il cuore le dice una cosa e la testa un’altra. Lui non c’è perché dice di preferire il confronto senza le telecamere e la ragazza apprezza.

Si passa poi a Giulia e Angela. Entrambe hanno portato in esterna sia Luca che Manuel. Il primo dichiara in studio di essersi trovato meglio con la Cavaglia e anche l’altro dice lo stesso. Di fronte a tali dichiarazioni, la Nasti rivela di restare molto male, soprattutto per le parole di Daffrè. Intanto, Manuel e Giulia mostrano di stare molto bene insieme e di sentirsi anche a loro agio perché consapevoli di piacersi a vicenda già da diverso tempo. I due si sono infatti conosciuti diverso tempo fa tramite amici in comune.

Uomini e Donne, Andrea Zelletta: il bacio con Federica

Andrea Zelletta prosegue il suo percorso da tronista di Uomini e Donne nel miglior modo possibile e lo vive senza farsi troppe paranoie. Con Federica fa una bellissima esterna e le promette che non le mentirà mai, tanto che poi arriva un nuovo bacio. In studio applaudono tutti. Con Kaludia, il tronista decide di aiutarla a trovare un nuovo lavoro visto che ha lasciato quello che aveva per lui. Mentre Muriel sembra metterlo davvero molto in imbarazzo.