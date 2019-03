Giulia Cavaglia, trono dopo Lorenzo: il segreto su un suo corteggiatore

Giulia Cavaglia tronista di Uomini e Donne dopo Lorenzo: il segreto sul corteggiatore Manuel

Giulia Cavaglia ha rilasciato la sua prima intervista da tronista al Uomini e Donne magazine. La bella giovane di Torino si è detta entusiasta di questa nuova opportunità. Dopo il rifiuto ricevuto da Lorenzo Riccardi, per la ragazza si prospettava un periodo non proprio idilliaco. Nonostante ciò, grazie al regalo di Maria De Filippi si concentrerà solo sulla sua voglia di conoscere una persona che la faccia innamorare. La Cavaglia è pronta ad incontrare tutti i corteggiatori interessati a lei e fisicamente dichiara di non avere un vero e proprio prototipo di uomo. L’importante è che sappia tenerle testa, che sia in grado di prendere le redini della relazione e che la faccia ovviamente ridere.

Giulia ha già fatto le sue prime esterne, anche se queste andranno in onda solo nel corso delle prossime settimane. Ciò nonostante, grazie alle tante anticipazioni, sappiamo che la tronista ha portato fuori due corteggiatori in particolare. Uno è Luca Daffrè, mentre l’altro è Manuel. Intorno al primo ruota una polemica di non poco conto. Il ragazzo piace anche ad Angela Nasti, non a caso è stata lei stessa a richiedere la sua presenza in studio. Purtroppo per lei, però, il diretto interessato non ha ancora deciso chi corteggiare. Il secondo è invece un’ex conoscenza della Cavaglia e a svelarlo è proprio lei stessa.

Uomini e Donne, Giulia Cavaglia e le parole sul corteggiatore Manuel: un dettaglio importante

Giulia Cavaglia ha rivelato al giornale dedicato a Uomini e Donne di conoscere Manuel e di essere stata felice nel vederlo seduto in studio tra i corteggiatori. “Lui è un ‘pallino’ del passato. L’avevo conosciuto in una discoteca a Torino tramite un amico in comune, ma dopo essermi fidanzata la conoscenza non era andata avanti. Ritrovarmelo lì seduto è stata una bella coincidenza.”