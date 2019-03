Uomini e Donne anticipazioni, Angela e Luca Daffrè: qualcosa va storto

Anticipazioni Uomini e Donne, Angela vuole conoscere Luca Daffrè: l’arrivo di Giulia rovina tutto

Angela Nasti ha fatto chiamare in studio Luca Daffrè. La nuova tronista di Uomini e Donne è propensa a conoscere l’ex corteggiatore di Teresa Langella. Lui dice di essere attratto da lei fisicamente e un po’ meno caratterialmente. Il video di presentazione della ragazza non è stato approvato a pieno dal tentatore di Temptation Island. Nonostante ciò, i due iniziano ad uscire insieme in esterna. Maria De Filippi ‘regala’ il trono alla non scelta di Lorenzo Riccardi, nonché Giulia Cavaglià. L’entrata in scena di quest’ultima scombussola tutte le carte in tavola. Anche lei è intenzionata a portare fuori Daffrè e provare a conoscerlo un po’ di più. Ora l’ultima parola su quale delle due donne corteggiare spetta solo al ragazzo.

Nelle registrazioni successive, che andranno poi in onda nel corso delle prossime settimane, vediamo Luca uscire sia con Angela che con Giulia. Seppur tutti dicono di vederlo molto più a suo agio con la Nasti, il diretto interessato dice di non sapere ancore per chi dichiararsi ufficialmente. Il tenere un piede in due staffe non viene assolutamente gradito dalla Cavaglià che dopo due esterne lo lascia in panchina. Intanto, con la non scelta di Lorenzo fa anche una clamorosissima gaffe. Durante il loro primo incontro dice di apprezzarla molto caratterialmente ma non fisicamente. Questo particolare dettaglio non fa piacere alla tronista di Torino, ma lui puntualizza la questione dicendo di essersi spiegato un po’ male.

Uomini e Donne, Luca Daffrè: Angela e Giulia se lo contendono

A quanto pare, sia Giulia che Angela sono fortemente interessate a conoscere Luca. Lui pare non voglia ancora prendere una decisione perché non convinto della tronista che preferisce. Dopo Teresa Langella, Daffrè pare sia pronto a conquistare nuovamente il pubblico di Uomini e Donne e chissà se questa non sarà la volta buona.