Uomini e Donne anticipazioni, Teresa e Andrea: prima il bacio poi la lite

Anticipazioni Uomini e Donne, Teresa e Andrea dopo la scelta: un bacio a Napoli e nuova lite

Oggi, 11 Marzo 2019, si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico. Ospiti di Maria De Filippi, ancora una volta, i chiacchieratissimi Teresa e Andrea. L’ex tronista di Uomini e Donne e la sua scelta stanno insieme oppure no?! I diretti interessati sono arrivati in studio per chiarire la loro attuale situazione sentimentale. Negli scorsi giorni se ne sono sentite davvero di tutti i colori. La bella napoletana e l’ex corteggiatore sono entrati e insieme hanno fatto il punto della situazione. Come viene riportato dal blog Il Vicolo delle News, Dal Corso ha spiegato che il suo no era per il contesto molto impegnativo e non assolutamente per la Langella. Il ragazzo ha infatti rivelato che il castello, la festa e i parenti sono stati dei dettagli fin troppo importanti per lui.

Durante il suo sfogo, Andrea ha tirato fuori un particolare retroscena sul dopo-scelta di Teresa. A quanto pare, l’ex tronista ha inviato un messaggio ad Antonio per chiarirgli la sua posizione e per dirgli che non lo ha mai preso in giro. Dopo la rivelazione di Dal Corso sull’sms che lei ha scritto a Moriconi, la Langella si è mostrata molto infastidita. La ragazza non ha infatti capito il motivo per cui lui abbia dovuto raccontarlo. Andando avanti, l’ex corteggiatore ha svelato che tra loro c’è stato un bacio quando è andato a Napoli. In ogni caso, il confronto tra loro non è stato tutto rose e fiori.

Uomini e Donne, Teresa e Andrea: la Langella perde le staffe contro Dal Corso

Dopo le tante domande di Maria De Filippi e della stessa Teresa, Andrew ha dichiarato di voler continuare a frequentarsi con la Langella perché ci tiene davvero a lei. Nonostante ciò, però, finiscono per discutere. Lei smentisce il video apparso sui social in cui lui afferma di essere impegnato nel corso di una serata in discoteca e poi perde le staffe quando lo sente insistere ancora sul messaggio ad Antonio Moriconi. Alla fine, la Langella inizia a credere che Dal Corso sia voluto andare in studio a Uomini e Donne solo per infangarla e farla passare da carnefice. Di fronte alla supposizione di lei, l’ex corteggiatore prende e se ne va. Anche l’ex tronista lascia lo studio, ma non prima di dire alla De Filippi che per lei è finita qui perché sono davvero troppo diversi.