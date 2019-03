Uomini e Donne: Teresa e Andrea, la dedica d’amore dopo l’annuncio

Uomini e Donne, Teresa Langella e la dolce dedica d’amore di Andrea Dal Corso

Si è registrata nel pomeriggio di lunedì 25 marzo una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni parlano chiaro! Teresa Langella e Andrea Dal Corso si stanno frequentando. Un decisione arrivata dopo diverse settimane dalla scelta in villa dell’ex tronista che proprio dal nuovo fidanzato ha ricevuto un bel no. Ora però è arrivata la notizia che tutti i fan della coppia hanno atteso da giorni e giorni. L’amore tra i due è iniziato ed è stato sancito da un tenero abbraccio immortalato dalla redazione del programma e diffuso sui social. Teresa e Andrea, dopo la registrazione, hanno passato la notte insieme, o almeno è quello che si comprende da una Instagram stories pubblicata dalla stessa Teresa nel suo profilo privato. Nella foto si vede uno specchio con una dolce dedica che Andrea ha voluto regalare alla sua amata.

Teresa e Andrea: la dolce dedica d’amore scritta sullo specchio

“Sei stata la cosa più difficile e più bella che io abbia mai conquistato. A.“, questa la dedica che Andrea Dal Corso ha voluto regalare a Teresa. Un gesto davvero romantico e la frase fa chiari riferimenti al loro trascorso e alle difficoltà che ha trovato nel riconquistarla. In molte occasioni, infatti, Teresa è stata invitata dalla redazione di Uomini e Donne per riportare al pubblico e ai suoi fan come stavano le cose con Andrea. È stata una vera sorpresa l’annuncio della loro frequentazione che ha stupito tutti, sia dentro che fuori lo studio. La reazione di molti alla notizia però non è stata positiva. Se c’è qualcuno che gongola e augura il meglio alla neo coppia, c’è invece chi crede che la loro storia duri poco o chi ipotizza che Teresa e Andrea saranno nel cast di Temptation Island. Ovviamente, però, parliamo di idee e ipotesi degli utenti del web.

Teresa e Andrea, l’annuncio della loro storia

Teresa e Andrea si frequentano! L’annuncio ufficiale è stato fatto dalla redazione del programma in occasione della registrazione del 25 marzo. Presenti in studio sia la Langella che Dal Corso che hanno così svelato a tutti cosa è successo negli scorsi giorni tra loro due. “Nella registrazione di oggi Teresa e Andrea sono venuti a darci una bellissima notizia: hanno deciso di frequentarsi! Un grande in bocca al lupo da tutti noi“, si legge sul profilo Instagram di Uomini e Donne, che ha omaggiato Teresa e Andrea con una tenera e romantica foto in cui sono calorosamente abbracciati.