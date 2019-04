Uomini e Donne, Teresa pazza d’amore per Andrea. Lui lontano, lei ricorda

Uomini e Donne, Teresa pazza d’amore per Andrea. La Langella gli dedica una bellissima frase mentre lui è lontano per lavoro

Sembra stia andando a gonfie vele la storia d’amore tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. La coppia è nata dopo vari tira e molla avvenuti nello studio del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Nelle prossime puntate vedremo, con ogni probabilità, l’annuncio ufficiale della loro frequentazione ma per ora dobbiamo “accontentarci” di foto, video e storie Instagram che li ritraggono insieme. La Langella e il suo fidanzato sono reduci da un viaggio romantico a Venezia, meta bellissima per una neo coppia. Ora però Dal Corso è lontano per lavoro e Teresa ricorda un momento bellissimo passato insieme, il tutto accompagnato da una dedica d’amore in piena regola: “Sapeva farla ridere come nessuno prima d’ora. E quando la stringeva a sé per farla ballare, lei impazziva tutte le colte“.

Teresa e Andrea: la storia è nata dopo un lungo periodo di battibecchi

Chi segue Uomini e Donne, conoscerà tutto l’iter della storia di Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Il corteggiatore le aveva rifilato un bel due di picche alla famosa Scelta al castello, Maria De Filippi però non ha buttato la spugna e ospitata dopo ospitata è riuscita ad avvicinare i due, convinta anche lei come tutti i loro fan che tra i due c’era qualcosa di importante. Ed infatti si sono fidanzati, si dedicano frasi d’amore in piena regola e si scambiano anche dei tenerissimi “Ti amo“. “Sei stata la cosa più difficile e più bella che io abbia mai conquistato. A.“, le aveva detto Andrea subito dopo l’ufficializzazione della loro relazione.

Teresa e Andrea: quando li rivedremo in puntata?

I fan della coppia non aspettano altro che vederli in studio felici e contenti, e soprattutto insieme. Molto probabilmente potremmo vedere questa scena nelle prossime puntate del Trono Classico, quando entrambi erano stati invitati in trasmissione dalla redazione per dare l’annuncio ufficiale. Sicuramente torneranno anche prossimamente nel programma, come hanno fatto ultimamente le coppie uscite da Uomini e Donne, per ultime Lorenzo e Claudia e Ivan e Sonia.