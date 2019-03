Uomini e Donne Lorenzo e Claudia pazzi d’amore: il gesto ‘sulla pelle’

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi pazzi d’amore: il gesto reciproco ‘sulla pelle’ e le ultime news sulla coppia

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, dopo quasi un mese e mezzo d’amore, sono sempre più pazzi l’uno dell’altra. La loro love story procede a vele spiegate. Un’ulteriore prova che il rapporto sentimentale sia ormai ampiamente decollato e viaggi ad altissime quote è giunta nelle scorse ore, quando i due piccioncini hanno compiuto un gesto da brivido ‘sulla pelle’. La coppia sbocciata sotto i riflettori di Uomini e Donne si è infatti tatuata la parola “Love” sulle braccia. A colpire è stata però l’originalità del simbolico e reciproco gesto d’amore. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno deciso di ‘dividersi’ la parola: metà termine, “Lo”, è stato tatuato sull’avambraccio di Lorenzo, mentre l’altra metà, “Ve”, su quello di Claudia. Il tutto documentato con delle Stories Instagram.

La relazione sta vivendo un momento davvero magico. Oltre al tatuaggio, a confermarlo, anche l’ultima paparazzata che ha visto protagonisti i due. Il profilo Instagram Spysee.it ha infatti sorpreso Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi affiatatissimi e complici a Milano, più precisamente al bar Radetzky. A emergere dalle immagini sorrisi, effusioni e un mare di affetto. Riassumendo: l’amore. Il sentimento è così forte che la coppia ha già deciso di compiere un passo molto importante: alle porte c’è la convivenza, come la Dionigi ha confermato pochi giorni fa, rilasciando un’intervista a Uomini e Donne Magazine.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi pronti per la convivenza: “Non vediamo l’ora”

Dopo la scelta al castello di Uomini e Donne, Riccardi e Claudia non si sono persi di vista un attimo e nel tempo trascorso insieme hanno maturato l’idea di andare a viversi sotto lo stesso tetto. “La nostra idea è prendere un appartamento a Latina piuttosto che a Roma, almeno siamo vicini alla mia famiglia per qualsiasi necessità, e poi salire da lui tutte le volte che sarà necessario. Io ho ventotto anni e mi sento pronta. Questa convivenza sarebbe una bella prova per vedere quanto è forte il nostro amore. Non vediamo l’ora!”, ha raccontato la Dionigi al magazine.