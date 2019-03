Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia vanno a convivere: dove e quando

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: convivenza in arrivo

Lorenzo e Claudia sono felicissimi. Dopo la scelta al castello di Uomini e Donne, i due si sono separati solo per pochissimi giorni. A quanto pare, la loro vita di coppia procede a meraviglia, se non di più. Insieme si sono resi conto di completarsi appieno e di essere fatti davvero l’uno per l’altra. L’ex tronista di Milano appare sui social super innamorato e questo ha lasciato piacevolmente colpiti tutti i suoi innumerevoli followers. Dopo la fine del loro percorso da Maria De Filippi, lui è stato a casa di lei a Latina, poi hanno trascorso alcuni giorni a Napoli, fino ad arrivare a Milano dalla famiglia di Riccardi. Oggi, il giovane e la Dionigi hanno rilasciato una nuova intervista al magazine dedicato ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Lorenzo ha parlato molto di suo padre, rivelando che il suo caro ha approvato a pieni voti la sua scelta. A quanto pare, Claudia Dionigi è stata accolta a braccia aperte da tutta la famiglia Riccardi. La stessa ex corteggiatrice ha raccontato di essersi trovata benissimo in casa del suo fidanzato e di aver stretto anche un meraviglioso rapporto con il suocero. I tre giorni trascorsi insieme a Milano hanno fatto capire alla coppia di voler stare insieme il più possibile e di non volersi separare assolutamente mai. Proprio a causa di quest’ultima constatazione, i diritti interessati hanno deciso di andare a convivere.

Lorenzo e Claudia sono pronti alla convivenza e sono certi di non bruciare alcuna tappa della loro bellissima storia d’amore. La bella Dionigi ha raccontato a Uomini e Donne magazine dove hanno intenzione di andare a vivere: “La nostra idea è prendere un appartamento a Latina piuttosto che a Roma, almeno siamo vicini alla mia famiglia per qualsiasi necessità, e poi salire da lui tutte le volte che sarà necessario. Io ho ventotto anni e mi sento pronta. Questa convivenza sarebbe una bella prova per vedere quanto è forte il nostro amore. Non vediamo l’ora!”.