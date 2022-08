Uomini e Donne, Tara: rapporti con Cristian oggi, segreti mai svelati

Tara di Uomini e Donne ha aperto di nuovo il suo cuore ai follower. Sempre molto attiva su Instagram, la Gabrieletto ha deciso di rispondere alle domande dei fan, anche a quelle più spinose, che riguardano il suo matrimonio finito con Cristian Gallella. I due, che si sono conosciuti e innamorati alla corte di Maria De Filippi, hanno fatto sognare per anni con il loro amore intenso e profondo. Una vera e propria favola finita però nel peggiore dei modi, tanto che oggi Cristian e Tara non si rivolgono neppure la parola.

La Gabrieletto ha infatti spiegato di non avere alcun rapporto con l’ex marito. “Con Cristian non vi siete più visti ne sentiti?”, ha chiesto un’utente. “No, per quello esiste l’avvocato”, ha risposto chiaramente la 35enne. Dunque i due – che sono convolati a nozze nel 2016 – si sentono solo ed esclusivamente tramite legale per discutere di alcuni affari in comune. Niente di più visto che l’ex coppia non ha avuto neppure eredi.

Sulla rottura Tara Gabrieletto è stata chiara: “Le cause non le ho mai dette e non inizierò di certo adesso…penso che basti quello che trovi su Google”. Per un lungo periodo si è parlato di tradimenti da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne ma mai confermati dal diretto interessato o dall’ex moglie.

“Come mai un grande amore come il vostro è finito?”, ha domandato una fan. Tara Gabrieletto ha risposto in modo chiaro, lanciando una frecciatina diretta a Cristian Gallella:

“Perché a quanto pare non era un grande amore per tutti e due ma solo per me all’epoca”

Tara di Uomini e Donne ha poi rivelato che dopo una prima separazione Cristian ha provato a riconquistarla ma “nel momento in cui ho abbassato le difese è sparito di nuovo”. Oggi il cuore della Gabrieletto è tornato a battere dopo una delusione così grande e profonda ma per il momento non ha preferito fornire ulteriori dettagli.

Uomini e Donne, cosa fanno oggi Cristian e Tara

Da tempo Cristian Gallella e Tara Gabrieletto hanno deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo. L’ultima apparizione televisiva risale al 2016, quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha partecipato all‘Isola dei Famosi. Successivamente il loro matrimonio è stato ripreso dalle telecamere di Verissimo di Silvia Toffanin.

Mentre del percorso lavorativo di Cristian non si è saputo più nulla – l’ex modello ha fatto perdere le sue tracce – Tara Gabrieletto ha deciso di cambiare professione. Dopo aver lavorato per tanti anni come barista e aver provato invano la carta della tv ha deciso di aprire a Roma un negozio di toelettatura per cani e gatti. È inoltre diventata un’affermata influencer.

Di recente si era vociferato di un nuovo amore per Tara Gabrieletto: il calciatore Mirko Moi. Un avvistamento dei due aveva subito fatto chiacchierare ma la diretta interessata ha prontamente smentito.