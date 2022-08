Uomini e Donne, Tara: “Così sono rinata dopo l’addio a Cristian”

Rinascere dopo una rottura importante è possibile. Ne è la prova Tara Gabrieletto, una delle corteggiatrici più amate e seguite di Uomini e Donne. Dopo una scelta e un matrimonio da favola la giovane ha detto addio all’ex tronista Cristian Gallella. Da anni, ormai, i due non sono più marito e moglie. Una rottura avvolta nel mistero, ad oggi non si conoscono ancora i motivi dell’addio. Entrambi hanno cercato di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda.

“Come si rinasce dopo una rottura?”, ha chiesto una follower su Instagram. Tara Gabrieletto ha dunque spiegato la sua “ricetta” anche se è difficile parlare di una formula magica. I suoi consigli possono essere però d’aiuto a tante donne che stanno vivendo la sua stessa situazione:

“Si rinasce, non c’è un libro che te lo spiega. Viene tutto da solo…quando inizi ad amarti e a mettere te stessa prima di tutto le cose vengono da sole giorno dopo giorno”

“C’è qualcosa che vorresti cambiare nella tua vita?”, ha domandato un’altra fan. Chiara la risposta dell’ex protagonista di Temptation Island:

“No, rifarei tutto quello che ho fatto con i pro e i contro. Perché mi è servito per capire cosa voglio e soprattutto quanto valgo”

Nei mesi scorsi Tara Gabrieletto ha assicurato che la sua relazione con Cristian Gallella è morta e sepolta e che non c’è possibilità di un ritorno di fiamma come sognano i più romantici. Lo strappo tra i due è stato piuttosto forte e pare che oggi Tara e Cristian non siano in buoni rapporti. Il loro matrimonio è durato dal 2016 al 2020.

In una precedente IG Story la Gabrieletto ha rimarcato il suo grande amore per gli animali e ha evidenziato che i cani, a differenza degli uomini, saranno sempre fedeli. La 35enne ha parlato di persone che hanno finto per anni nei suoi confronti senza però fare i nomi.

Uomini e Donne, cosa fanno oggi Cristian e Tara

Da tempo Cristian Gallella e Tara Gabrieletto hanno deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo. L’ultima apparizione televisiva risale al 2016, quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha partecipato all‘Isola dei Famosi. Successivamente il loro matrimonio è stato ripreso dalle telecamere di Verissimo.

Mentre del percorso lavorativo di Cristian non si è saputo più nulla – l’ex modello ha fatto perdere le sue tracce – Tara Gabrieletto ha deciso di cambiare professione. Dopo aver lavorato per tanti anni come barista ha deciso di aprire a Roma un negozio di toelettatura per cani e gatti. È inoltre diventata un’affermata influencer.

Di recente si era vociferato di un nuovo amore per Tara Gabrieletto: il calciatore Mirko Moi. Un avvistamento dei due aveva subito fatto chiacchierare ma la diretta interessata ha più volte ribadito di essere felicemente single e completamente devota al suo nuovo lavoro.