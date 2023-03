Cristian Galella e Tara Gabrieletto hanno formato una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Dopo il matrimonio nel 2016, i due ex protagonisti del Trono Classico si sono lasciati nel 2020. Una rottura difficile da gestire, in quanto ci si ritrova dall’essere marito e moglie all’essere due persone separate. In queste ore, Cristian e Tara stanno dando vita a uno scontro social abbastanza forte. La guerra su Instagram ha preso vita nel momento in cui l’ex corteggiatrice ha risposto ad alcune domande dei suoi fan, citando il suo matrimonio con l’ex tronista.

Mentre Cristian ha ritrovato l’amore, Tara è attualmente single. Riceve molti messaggi da persone che vorrebbero corteggiarla e non mancano quelli che la riportano indietro nel passato. Un fan molto curioso ha chiesto alla Gabrieletto se sia ancora gelosa di Cristian sebbene tra loro sia finita ormai da diverso tempo. Rispondendo a questa domanda, l’ex corteggiatrice ha fatto sapere che il 22 marzo si ritroveranno in tribunale per la loro separazione. Allo stesso tempo, ha chiesto al pubblico che la segue di non accostare più il suo nome all’ex tronista.

“Rispondo così magari mettiamo un punto.. ASSOLUTAMENTE NO! Per essere gelosa di una persona bisogna provare un sentimento e io per lui provo indifferenza. Anzi non vedo l’ora che arrivi il 22 marzo per avere finalmente la prima udienza per la separazione per essere una donna libera a 360 gradi. Lui ha la sua vita e io ho la mia quindi fatemi la cortesia di non affiancarmi più a lui in nessun modo perché non voglio avere più nulla a che fare con il mio passato. Io oggi voglio vivere il MIO PRESENTE”

Inoltre, un fan ha ammesso di provare uno certo dispiacere nel vedere Cristian giocare con il suo nuovo cane. A questo, l’utente su Instagram ha aggiunto: “Provo tristezza per i suoi che li ha abbonati. Tu che ne pensi?”. A questa domanda, la Gabrieletto ha semplicemente risposto con la stesa domanda, evitando di aggiungere altro: “Tu che ne pensi?”.

Un duro intervento quello di Tara di UeD, la quale di recente si è ritrovata nella bufera per via di pesanti accuse lanciate da una sua vecchia amica. Ora ne ha ricevute altre dal suo ex marito. Cristian questa mattina si è svegliato, ha aperto il suo profilo Instagram e ha trovato su Direct gli screen delle risposte date dalla Gabrieletto sul suo conto. Nelle parole dell’ex corteggiatrice, Galella ha trovato dei pensieri fuori luogo, che avrebbe potuto evitare di esternare pubblicamente.

Questo anche perché Cristian ha sempre evitato di rispondere a delle domande riguardanti la loro storia d’amore. Crede, invece, che al contrario suo Tara stia ad aspettare il box delle domande su Instagram “per seminare ancora odio e rancore” nei suoi confronti. Lascerebbe fare, come dice di aver fatto in questi anni, ma ha deciso di comunicare di più con il suo pubblico, che lo fa stare bene.

“Poi non voglio più subire!!! Ho scelto di non farlo più, visto che non è servito”, ha affermato l’ex tronista. Dopo di che, ha continuato il suo lungo sfogo facendo notare che sono trascorsi quasi tre anni da quando ha chiuso con il suo passato. E allo stesso tempo, a detta sua, da tre anni verrebbero usati i social per tentare di buttargli fango addosso “raccontando solo versioni strampalate delle cose e sputando sul piatto su cui si è mangiato per nove lunghi anni”.

Cristian Galella ha scelto così di non restare più in silenzio e di rispondere pubblicamente, sentendosi attaccato da Tara sui social. L’ex tronista ha lamentato con questo sfogo una situazione per lui abbastanza complicata. Infatti, è possibile percepire dalle sue parole tutta la rabbia provata a causa di alcune rivelazioni. Di recente, però, lo stesso Cristian ha raccontato – prima di questo scontro – il motivo per cui non ha più rapporti con la redazione di Uomini e Donne e con Maria De Filippi. La causa riguarderebbe appunto Tara.

Dopo anni, Cristian è tornato a parlare della Gabrieletto solo nelle prime settimane del nuovo anno. E sembra essersi così accesa una guerra, visto che a parlare oggi non è più solo Tara.

“La gente si lascia, si separa, ma non ho mai visto fare quello che questa persona ha fatto a me a distanza di anni. Ancora si semina odio e rancore. E per fortuna che si dice di provare indifferenza. Ma la brutta figura la fa questa persona, che diventa davvero ridicola e che mi auguro con tutto il cuore possa veramente andare avanti, senza più dedicarmi frasi, domande, pensieri dove c’è scritto il mio nome. […] Oggi sono felice con la persona che ho accanto e che amo immensamente e vorremmo solo essere lasciati in pace”

Galella ha raccontato, in questo suo sfogo, che moltissime domande che riceve sui social riguardando la sua storia con Tara. Nonostante questo, ha sempre deciso di non ri-condividerle, perché non gli interessa. L’ex tronista ha concluso questo lungo messaggio così: “Ah e a chi mi augura del male, io auguro solo ogni bene, perché ognuno offre quello che ha”.