Cristian Gallella sta vivendo davvero un momento magico. Lontano dalla tv e dai social network per un lungo periodo oggi l’ex tronista di Uomini e Donne è tornato in scena. Gran parte del merito di questa rinascita è da attribuire alla nuova fidanzata dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi: la conduttrice di Sportitalia Sofia Oranges. I due fanno coppia fissa dalla scorsa estate e sono più innamorati e complici che mai.

In un ask su Instagram con i follower Cristian Gallella ha rivelato che grazie alla nuova fiamma è riuscito a ritrovare anche un rapporto con i suoi genitori. Per anni l’ex calciatore e modello è stato lontano dalla sua famiglia. Un primo riavvicinamento c’era stato nel 2016, dopo la partecipazione al reality show di Canale 5 ma solo di recente i rapporti sono diventati quelli di una volta.

“Se ho ritrovato il rapporto con i miei? Per fortuna sì. Era una cosa che mi faceva soffrire tanto. Sofia mi ha fatto capire l’importanza della famiglia e gliene sarò sempre grato”, ha spiegato Cristian Gallella su Instagram. In un’altra domanda l’ex volto di Uomini e Donne ha lanciato quelle che sembrano delle vere e proprie frecciatine all’ex moglie Tara Gabrieletto, conosciuta proprio alla corte di Maria De Filippi.

“Se potessi tornare indietro cambierei tante cose…col senno di poi sicuramente avrei fatto scelte molto diverse rispetto a quelle che ho fatto”, ha ammesso Cristian Gallella. Parole che sembrano proprio rivolte all’ex corteggiatrice, con la quale ha tagliato del tutto i ponti. Anzi, qualche tempo fa l’ha attaccata senza mezzi termini:

“Non sempre chi tace acconsente. La mia scelta di non parlare o raccogliere provocazioni negli anni è stata una scelta ponderata. Perché nonostante le cose non siano andate come sono state raccontate, non avevo bisogno di screditare o rovinare una persona con la quale avevo condiviso anni della mia vita. È chiaro che a tutto c’è un limite e ciò che mi dispiace di più oggi, dopo un quadro più chiaro e dopo prove tangibili di tante cose accadute fin dagli inizi e perpetuate nel tempo fino alla fine della nostra relazione, è che io sia stato “condannato” e colpevolizzato per anni. Solo per non aver mai voluto tirare fuori tutto quello che so io e che sanno in tanti. Ed è proprio vero… i santi stanno solo in paradiso”

Perché Cristian e Tara si sono lasciati

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto si sono lasciati nel 2020. I motivi della separazione non sono mai stati svelati. Si è parlato più volte di presunti tradimenti da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne ma tali gossip non sono mai stati né confermati né smentiti. La coppia non ha avuto figli.

Entrambi hanno lasciato il mondo dello spettacolo. Dopo aver lavorato per tanti anni come barista Tara Gabrieletto ha deciso di aprire a Roma un negozio di toelettatura per cani e gatti. È inoltre diventata un’affermata influencer.

Chi è la nuova fidanzata di Cristian Gallella

La nuova fidanzata di Cristian Gallella è Sofia Oranges. 26 anni, laureata in in Comunicazione, Tecnologie e Culture digitali presso l’Università La Sapienza di Roma. È un giovane conduttrice, attualmente uno dei volti di punta di Sportitalia. Inoltre ha un non trascurabile seguito sui social: il suo profilo Instagram conta più di 42mila followers.