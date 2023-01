Sono passati più di due anni anni dalla fine della storia di una delle coppie più amate dal pubblico di Uomini e Donne, quella formata da Cristian Gallella e Tara Gabrieletto. Nel lontanto 2012, l’ex tronista scelse l’ex corteggiatrice e da allora iniziò un lungo amore che proseguì sotto i riflettori. Dopo la partecipazione a “Temptation Island”, Cristian chiese la mano a Tara durante una diretta de “L’Isola dei famosi“, dove partecipò come concorrente nel 2016. Poi, improvvisamente, la favola giunse al termine. Nell’estate del 2020, l’imprenditore ha annunciato la fine del matrimonio.

Nel frattempo, Tara ha più volte rilasciato dichiarazioni pungenti nei confronti dell’ex marito. Le ultime risalgono allo scorso agosto, quando l’influencer ha dichiarato di non avere più alcun rapporto con Christiana. “Con Cristian non vi siete più visti ne sentiti?”, ha chiesto un’utente. “No, per quello esiste l’avvocato”, ha risposto senza peli sulla lingua. Inondata di domande da parte dei suoi seguaci, mandò anche un’altra frecciatina sul perché fosse finito il loro amore: “Perché a quanto pare non era un grande amore per tutti e due ma solo per me all’epoca”.

Al contrario dell’ex moglie, Gallella ha sempre mantenuto un profilo basso e ha preferito non commentare la vicenda, almeno fino ad oggi. A seguito di una storia a suo favore di un’ex amica di Tara di nome “Chiara Camerra Jackson”, l’ex volto di UeD ha detto finalmente la sua in un lungo sfogo su Instagram:

Non sempre chi tace acconsente. La mia scelta di non parlare o raccogliere provocazioni negli anni è stata una scelta ponderata. Perché nonostante le cose non siano andate come sono state raccontate, non avevo bisogno di screditare o rovinare una persona con la quale avevo condiviso anni della mia vita. E’ chiaro che a tutto c’è un limite e ciò che mi dispiace di più oggi, dopo un quadro più chiaro e dopo prove tangibili di tante cose accadute fin dagli inizi e perpetuate nel tempo fino alla fine della nostra relazione, è che io sia stato “condannato” e colpevolizzato per anni. Solo per non aver mai voluto tirare fuori tutto quello che so io e che sanno in tanti. Ed è proprio vero… i santi stanno solo in paradiso.

Queste le dure parole dell’ex tronista, che sembrano delineare una realtà opposta a quella raccontata precedentemente dalla Gabrieletto. Per concludere, Cristian ha rincarato la dose in un messaggio di ringraziamento per i numerosi messaggi di sostegno:

Tanti hanno capito…ricordatevi che il male che viene fatto agli altri, presto o tardi torna sempre indietro con gli interessi.

Cristian Gallella ritrova l’amore, chi è la nuova fidanzata

Durante la notte di capodanno, l’ex naufrago ha ufficializzato la storia con la giornalista sportiva Sofia Oranges. Lei è uno dei volti di “Sport Italia” e i due starebbero insieme da, oramai, un anno. A seguito di un lungo corteggiamento da parte di Cristian, la conduttrice di “Tv Play” avrebbe finalmente ceduto dando il via a questa storia d’amore.

Cristiane e Sofia hanno sempre voluto mantenere la loro relazione privata, ma con l’inizio del nuovo anno hanno deciso di uscire allo scoperto con delle dolci dediche sui loro profili Instagram. “Tu che mi hai dato il sorriso….Che inizi il nostro 2023. Buon anno a tutti. Con tutto il mio affetto. Cristian”, ha scritto Gallella. Parole speciali, alle quali la Oranges ha prontamente risposto : ““Il mio 2022 sei stato Tu. L’Amore combatte, l’amore vince sempre”.