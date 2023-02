Cristian Gallella è un fiume in piena. Dopo diversi anni lontano dai social network, l’ex tronista di Uomini e Donne è tornato più attivo che mai sui social network. E su Instagram ha fatto rivelazioni importanti ai suoi follower, lanciando anche delle accuse pesanti all’ex moglie Tara Gabrieletto, conosciuta proprio nel programma di Maria De Filippi. I due, che si erano giurati amore eterno nel 2016, non si sono lasciati nel migliore dei modi e oggi non hanno alcun tipo di rapporto.

Di recente Cristian Gallella ha ammesso di non avere più alcun legame con Maria De Filippi, che ha sempre considerato una seconda mamma e che praticamente l’ha lanciato sul piccolo schermo prima con Uomini e Donne e poi con Temptation Island. L’ex modello non ha esitato a scagliarsi contro l’ex moglie che, come i fan più fedeli ricorderanno, ha avuto dei problemi con la redazione del dating show durante il trono di Lucas Peracchi.

Sette anni fa Tara Gabrieletto ha fatto da intermediaria per degli incontri fuori da Uomini e Donne tra Peracchi e la sua ex corteggiatrice Giulia Carnevali. Una truffa ai danni della trasmissione che ha mandato su tutte le furie Maria De Filippi e la sua redazione. In sostanza Lucas rassicurava Giulia mentre continuava a frequentarla di nascosto: lei sarebbe stata la sua scelta.

Al tempo stesso però, voleva conservare il trono il più possibile per avere maggiore visibilità e per questo temporeggiava il più possibile davanti alle telecamere. A detta di Peracchi e la Carnevali era stata la Gabrieletto a consigliare loro di non lasciare subito lo show per guadagnarci in popolarità.

Uomini e Donne: in che rapporti sono oggi Cristian Gallella e Maria De Filippi

A riguardo Cristian Gallella, che all’epoca dei fatti è sempre rimasto in silenzio, oggi ha confessato:

“Per me Maria è stata una seconda mamma. Avevamo un rapporto stupendo che purtroppo si è compromesso per un errore non mio, che ho pagato però io in prima persona, nonostante fossi completamente all’oscuro di quanto accaduto. L’ho fatto per proteggere la persona che in quel momento avevo accanto, ma il mio rimpianto più grande è non avere più Maria come persona nella mia vita”

Cristian Gallella ha provato a riallacciare i rapporti dopo il divorzio da Tara Gabrieletto ma invano, come specificato su Instagram:

“Ho provato recentemente a contattarla tramite la redazione ma non ho ricevuto risposta. Vorrei solo avere la possibilità di parlarle come facevamo un tempo, per poterle spiegare tante cose, visto che non ne ho mai avuto l’opportunità”

Maria De Filippi cambierà idea e perdonerà il suo ex pupillo? E come reagirà Tara Gabrieletto a queste dichiarazioni dell’ex marito? Ormai le frecciatina a mezzo social si sprecano tra i due…

Perché Cristian e Tara di Uomini e Donne si sono lasciati

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto si sono lasciati nel 2020. I motivi della separazione non sono mai stati svelati. Si è parlato più volte di presunti tradimenti da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne ma tali gossip non sono mai stati né confermati né smentiti. La coppia non ha avuto figli.

Entrambi hanno lasciato il mondo dello spettacolo. Dopo aver lavorato per tanti anni come barista Tara Gabrieletto ha deciso di aprire a Roma un negozio di toelettatura per cani e gatti. È inoltre diventata un’affermata influencer ma risulta ancora single.

Al contrario Cristian Gallella è felice, dall’estate 2022, accanto alla conduttrice di Sportitalia Sofia Oranges. Stando alle affermazioni del diretto interessato, Gallella si è riavvicinato grazie al nuovo amore anche ai suoi genitori, con i quali ha avuto dei problemi in passato.