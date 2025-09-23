Uomini e Donne, svanito l’incantesimo su Rosario: Maria stronca, poi liquida

Rosario Guglielmi non ha neppure iniziato il suo Trono a Uomini e Donne. In tempi record, il suo percorso si è concluso ancora prima di iniziare. Ed è come se un incantesimo fosse magicamente svanito. Il volto del ragazzo perfetto e genuino non c’è più. Ora il pubblico dice di vedere un ragazzo interessato solo alla visibilità, stando anche con due piedi in una scarpa con l’ormai ex fidanzata Lucia Ilardo.

Un po’ come accaduto con Valerio, che l’ha preceduto poco prima nello studio di Canale 5. Mentre Sarah ha avuto definitivamente il suo riscatto dopo Temptation Island, per Lucia non è lo stesso, in quanto di recente aveva tradito Rosario. Nonostante questo, la Ilardo riceve comunque applausi oggi per essere riuscita a smascherare in tempo il povero Guglielmi, che lentamente aveva accettato di diventare il nuovo tronista.

Uomini e Donne: Lucia on fire, De Filippi ‘spedisce’ Rosario a casa

Questo confronto prende inizio oggi nella puntata speciale, con Lucia che cerca di portare Rosario a confessare quanto accaduto tra loro qualche giorno prima. Infatti, la Ilardo gli chiede di fare una specie di video di presentazione e di rivelare cosa sta accadendo attualmente nella sua vita. Guglielmi, però, non cede e non cita in alcun modo quanto accaduto tra loro tre giorni prima.

Allora Lucia prosegue con le accuse, facendo notare che lui non le ha mai dimostrato davvero la volontà di andare a convivere. Inoltre, aggiunge che Rosario è stato di recente in Calabria con il suo manager, insieme ad alcuni volti dello spettacolo. La Ilardo è convinta che l’ex fidanzato ambisca a inserirsi in questo mondo. Allo stesso tempo, si difende dicendo di aver tradito Guglielmi non vedendolo ancora convinto sulla convivenza.

Certo, questa giustificazione non convince nessuno, ma Maria De Filippi interrompe questo scambio di accuse per arrivare al punto: “Siete stati insieme altre volte? Ma quando?”. Ed ecco che Lucia tira fuori la verità, confessando di aver ceduto alla passione con Rosario tre giorni prima, dopo che lui aveva già accettato il Trono. Quando spiega come sono arrivati a questo, Guglielmi si scalda parecchio e porta ‘Queen Mary’ a intervenire:

“Rosario abbassa i toni! Questa è la ragazza con cui sei stato fino a tre giorni fa!”

Lucia allora continua, dicendo di aver condiviso il letto con Rosario durante la pausa pranzo e di aver ricevuto poi da lui le scuse. Dopo aver visto la messa in onda della puntata speciale Temptation Island e poi… e poi…, ha deciso di chiamare la redazione e raccontare quanto accaduto. A questo punto, De Filippi delude Rosario, facendogli presente con tranquillità e garbo che non può sedersi sul Trono:

“Rosario come si fa a sedersi là sinceramente? Io ho capito che appunto tu parli di una passione, di un desiderio. Però forse per una questione di anagrafe, non penso che chi si sieda là sia un missionario. Ma, insomma, era l’altro ieri… una relazione di due anni, non possiamo ridurla a una serata. Tu dovresti un po’ riflettere no?”

Guglielmi se ne resta in silenzio e osserva da lontano, con sguardo duro, Lucia. Probabilmente non riesce a realizzare ciò che sta accadendo, mentre Maria conferma la sua decisione:

“A me dispiace che dopo due anni arriviate a questo. Penso che tu Lucia ci tenga ancora a lui. Rosario, in questo momento, sedersi sul Trono mi sembra assurdo. Prima dovete chiarirvi voi, poi ci sentiamo senza problemi”

Probabilmente non tornerà più sulla strada di Rosario l’opportunità di diventare tronista, anche perché ormai il pubblico non si fida più.