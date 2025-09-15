Temptation Island, Lucia surreale: ecco perché Maria ha voluto Rosario sul Trono

Si spiegano tante cose durante la puntata speciale Temptation Island e poi… e poi…, in onda il 15 settembre 2025. La redazione di Uomini e Donne e Maria De Filippi pare abbiano compreso e preso le parti di Rosario Guglielmi, che fino alla fine ha cercato, nonostante tutto, di recuperare il rapporto malsano con Lucia Ilardo. Quest’ultima sconvolge e genera tanta rabbia anche questa volta. Infatti, non è la prima volta che il pubblico si scaglia contro di lei.

Facendo il punto della situazione, durante il falò di confronto, Lucia si era salvata in calcio d’angolo, dicendo che il suo comportamento con Andrea nel villaggio era frutto di uno scherzo per stuzzicare il fidanzato. Rosario aveva tirato un sospiro di sollievo, generando compassione tra i telespettatori. Infatti, non tutti avevano creduto alle parole della Ilardo, che poi è stata magicamente smascherata dall’ex tentatore, un mese dopo.

Inaspettatamente, Andrea ha inviato alla redazione di Temptation Island un video con il quale confessava di essersi visto fuori con Lucia. Quest’ultima non ne aveva parlato con Rosario, che ha scoperto tutto di fronte a Filippo Bisciglia e alle telecamere. Il filmato aveva lasciato anche il pubblico di Canale 5 senza parole e col fiato sospeso. Stasera, con questa puntata speciale, esce fuori che Guglielmi ha poi tentato di riprendere in mano la situazione e ricucire il rapporto con Lucia, nonostante tutto.

Rosario, con un video inviato alla redazione del reality show, spiega di aver visto la Ilardo divertirsi con altri ex tentatori, in una rimpatriata che l’ha nuovamente deluso. Non solo, ha scoperto fuori ulteriori dettagli e li svela inviando un video alla redazione:

“Mi dice che c’è stato un rapporto con Andrea, provo ad andare oltre. Allo stesso tempo, mi parla di Salvatore. Sono io che gli chiedo ininterrotto di lui, perché so com’è lei e del suo interesse spropositato. Non voleva dire nulla. Stiamo insieme quella notte perché ci mancavamo a vicenda. Il mattino dopo tutto cambia. Io non ho più stima e fiducia. Ho saputo che con Salvatore c’è stato un bacio”

Sebbene, dopo aver dichiarato il suo amore al falò di confronto a Rosario, sia stata in intimità con l’ex tentatore Andrea, stasera Lucia pretende di avere ragione. Guglielmi l’aveva perdonata, ma la sua vicinanza a un altro ex tentatore (Filippo Bisciglia non può non farle notare che siamo già a due single) ha generato la rottura definitiva. Stasera Lucia spiega di fronte al conduttore:

“Io sono a Napoli e per messaggio discutiamo. Come se io dovessi corrergli dietro ed elemosinare le sue attenzioni. Non voglio rivederlo subito, perché quando lo rivedo so che provo un senso di colpa. So che non sto facendo nulla di sbagliato. Quando lo rivedo gli confesso tutto su Andrea e che stava nascendo qualcosa per Salvatore. Io provo a dirgli che possiamo ripartire da zero e che mi rendo conto dei miei errori. Lui straziato si focalizza solo su Andrea e Salvatore. Gli prometto che non rivedrò Salvatore quando andrò in vacanza con le ragazze. Lui ha ingigantito. Tra me e Salvatore c’è solo un’amicizia e lui può confermarlo. Tra me e lui è stato solo un momento”

Dopo il ping pong di Valerio con Ary e Sarah, stasera è Lucia a stupire il pubblico con le sue contraddizioni. E il pubblico già immagina Maria De Filippi: “Rosario fregatene, fai il tronista”. In effetti, le ultime indiscrezioni segnalano che proprio nella registrazione di domani Guglielmi verrà presentato come nuovo tronista di Uomini e Donne. Stasera, intanto, Rosario dice la sua e riceve la proposta!

Temptation Island e poi… e poi…: Rosario diventa tronista di Uomini e Donne

La versione di Rosario è abbastanza chiara, quando arriva da solo al confronto con Filippo Bisciglia:

“Io non sapevo di Andrea. Non approfondiamo. Ho cercato di farlo più volte, ma niente. Sono abbastanza intelligente da capire che c’era stato qualcosa. Cercavo comunque di prendermi cura di lei e di come potesse sembrare agli occhi degli altri. Sapevo che era sola a Napoli ed ero preoccupato. Non faccio neanche in tempo a preoccuparmi abbastanza, perché vedo la foto con Salvatore qualche giorno dopo e poi con Francesco. Capisco che quel dolore era già finito. Pochi giorni dopo parto. Vado a Napoli e sì, trascorriamo al notte insieme”

Dopo di che, Lucia ha confessato di essere stata in intimità con Andrea dopo Temptation Island. Non solo, spunta subito dopo l’ombra di Salvatore. Inaspettatamente, sebbene lei abbia ammesso un interesse nei confronti dell’altro tentatore, Rosario ha trascorso comunque la notte con lei. Il mattino dopo, finalmente, ha capito di non riconoscerla più, decidendo di chiudere.

Poi, però, Gugliemi ha sentito al telefono la mamma di Lucia, alla quale ha dichiarato di essere ancora innamorato. La Ilardo non l’ha presa bene. Nonostante ciò, piangendo ha detto alla redazione di pensare ancora a un futuro con Rosario. Quest’ultimo, giustamente, crede di aver dato ormai tutto a Lucia, per la quale prova tanto affetto e di avere dei ricordi. “Non posso dire che è amore, dopo tutto quello che è accaduto”, dichiara stasera Guglielmi, che è anche in grado di prendersi le sue colpe per la rottura.

A questo punto, arriva il colpo di scena. Bisciglia chiede a Rosario di seguirlo in un posto. Ed ecco che Gugliemi si ritrova spiazzato di fronte al Trono di Uomini e Donne! Maria De Filippi e la redazione hanno così deciso di dare una possibilità a Rosario di trovare l’amore in uno studio dove sono nate tantissime coppie, in cui loro hanno creduto. Dunque, ‘Queen Mary’, a quanto pare, crede molto in lui!

“Aspettate una attimo, ci devo pensare. Non riesco neanche a dare una risposta, lo giuro. Non ve la prendete. Ho paura di tante cose”, dichiara sconvolto Rosario. Dopo vari minuti di tentennamenti, alla fine Gugliemi accetta di diventare il nuovo tronista!