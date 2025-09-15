Temptation Island riparte col botto: Bisciglia sconvolge con Ary, Sarah e Valerio

Per la prima volta a Temptation Island a ricevere un video da Filippo Bisciglia è una tentatrice. Ebbene sì, nella puntata speciale del 15 settembre 2025, che dà la possibilità al pubblico di scoprire cos’è accaduto alle coppie dopo il confronto del mese dopo, il conduttore parla inizialmente con Ary. A generare il colpaccio è ancora una volta la coppia composta da Valerio e Sarah. In particolare, è lui a cambiare di nuovo le carte in tavola.

Facendo il punto della situazione, i due hanno lasciato separati il reality show delle tentazioni. Valerio ha spiazzato tutti avvicinandosi ad Ary e baciandola, decidendo di iniziare con lei una relazione. Molti si sarebbero aspettati un passo falso da parte di Sarah, che invece – a parte qualche avvicinamento con un tentatore e alcune confessioni sul passato – non ha generato chissà che colpo di scena. Alla fine, il saluto tra Valerio e Sarah al falò di confronto aveva commosso tutti.

Lui ha iniziato una relazione con Ary, che stasera ritroviamo di fronte a Filippo Bisciglia nella puntata Temptation Island e poi… e poi… “Ho un video per te”, così per la prima volta il conduttore consegna un video a una tentatrice. Anzi, la ragazza si ritrova di fronte a più di un filmato. “Ho un altro video per te”, continua Bisciglia, rendendo questa puntata sin dai primi minuti scoppiettante.

“Ho scritto di nuovo a Sarah. Ho risentito le farfalle nello stomaco”, così il 5 agosto scorso Valerio informava la redazione di aver ricontattato Sarah. Il giorno successivo, quest’ultima ha confermato il tutto, raccontando il loro incontro. Tra loro c’è stato anche un riavvicinamento fisico. Il racconto lascia spiazzata, anche se in parte, Ary. L’ex tentatrice spiega che Valerio le aveva dato una versione un po’ diversa di questo confronto.

Inoltre, rivela che il ragazzo l’aveva ricercata dopo l’incontro con Sarah, dicendole che sentiva la sua mancanza. Subito dopo, un altro video mostra Sarah delusa da Valerio, dopo il loro ultimo confronto, in quanto sperava di ritrovarsi con lui, ma è accaduto esattamente il contrario. I successivi filmati dimostrano che Valerio ama stare con due piedi in una scarpa. Alla fine, sebbene si dica innamorata, Ary fa la scelta più giusta: va via chiudendo definitivamente questo capitolo.

“Secondo me tu troverai un ragazzo che ti merita, perché sei una persona pura e dolcissima”, così Bisciglia la saluta, dimostrando di essere dalla sua parte.

Temptation Island, Sarah e Valerio: entrambi dicono basta

Dopo l’uscita di Ary, arriva Sarah, da sola. Quest’ultima conferma di non avere avuto più alcun contatto con Valerio, dopo gli ultimi confronti fuori dal reality show. “Siamo stati in intimità e mi hai detto ti amo”, racconta Sarah spiazzata, ricordando che poi l’ex fidanzato si è recato da Ary, come se nulla fosse. I nuovi video dimostrano che, in realtà, l’ex tentatrice potrebbe essere stata solo un ripiego per Valerio.

Quest’ultimo parla di Sarah e delle sue paure di tornare nella loro relazione, senza avere il coraggio di reagire di fronte ad alcuni atteggiamenti. “Io non sto capendo niente”, dichiara sconcertato Bisciglia. Sarah arriva comunque a una consapevolezza: non vuole più stare a questo gioco. Questo anche perché sa che Valerio avrebbe trascorso delle vacanze all’insegna del divertimento tra alcol, ragazze e feste, oltre che a ritrovarsi con Ary.

Sarah dice di voler dire basta definitivamente, convinta nel non voler più investire in questo rapporto. E Valerio in tutto questo? Dopo l’uscita dell’ex fidanzata, arriva lui a sedersi di fronte a Filippo. Il ragazzo dice di voler scegliere di testa e non di cuore, in quanto ormai non si fida più di Sarah. Piangendo dice di provare un sentimento forte nei suoi confronti. “A me ha fatto tanto male, ma devo scegliere me stesso, perché sono stanco”, confessa.

Dopo questo suo incredibile ping pong, Valerio torna a parlare anche di Ary, dicendo di essersi trovato bene con lei, ma non può nascondere che ha sempre continuato a pensare a Sarah.