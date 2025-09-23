Temptation Island, De Filippi asfalta Valerio: lui ‘umilia’ Ary e Sarah smaschera

Nella puntata speciale Temptation Island e poi… e poi… Ary si diceva pronta a chiudere definitivamente con Valerio, dopo aver scoperto dettagli in più sul riavvicinamento sia sentimentale che fisico tra lui e Sarah dopo il reality. Alla fine, il ragazzo era rimasto solo e in lacrime, mentre parlava solo ed esclusivamente della sua ex fidanzata. Ora anche Maria De Filippi appare sconvolta dalla svolta avvenuta qualche giorno dopo, quando li ospita nella puntata di Uomini e Donne in onda il 23 settembre:

“Io non so cosa è successo quest’anno, ti dico la verità. La puntata l’abbiamo registrata massimo cinque giorni fa. Oggi c’è questo incontro e nel giro di pochissimo Valerio sembra tornato con Ary. Adesso entrano anche insieme”

Sarah inizia a ridere, mentre Gianni e Tina appaiono sconvolti come Maria e Filippo Bisciglia. Secondo la prima, Valerio pur di non stare solo è tornato da Ary. De Filippi appare più sconcertata per il comportamento di Valerio, anziché per quello della tentatrice, che si era detta innamorata di lui. Il pubblico, come Sperti, invece, vede entrambi poco credibili.

“Pagliacci”, scrivono i telespettatori su X, inferociti. Spiegando ciò che è successo, Ary dice di essere stata lei a ricercarlo dopo la puntata speciale di Temptation Island. Maria non riesce proprio a spiegarsi come sia possibile tutto questo.

“Non è un altro che ha detto di essere innamorato di Sarah eh!”, fa notare subito De Filippi interrompendo Valerio. Quest’ultimo oggi a Uomini e Donne conferma di non provare più sentimenti per Sarah. In soli cinque giorni ha cambiato idea e questo appare davvero molto strano.

“Hai detto altro per apparire come quello abbattuto e triste perché innamorato di Sarah, ma in realtà non lo sei. Non ti puoi prendere una pausa di riflessione passando da un letto all’altro”, tuona Gianni, di fronte al fatto che Valerio continua a evitare di rispondere direttamente alle domande.

A questo punto, lui cerca di gettare le colpe su Sarah, portandola a confessare che l’ha tradito in passato. Lei conferma senza problemi e Gianni crede che Valerio sia contraddittorio e stia cercando di passare come una vittima.

Temptation Island: Maria De Filippi si schiera contro Valerio

Ary dichiara di avere la situazione ben chiara e appare comprensiva nei confronti di Valerio e dei suoi alti e bassi. “Non penso che vada giudicata solo perché è in difficoltà. Sto provando a dargli fiducia”, afferma l’ex tentatrice. A questo punto, Sarah tira fuori una lettera che Valerio le ha lasciato in casa qualche giorno prima che rappresenta una lunga e profonda dichiarazione d’amore. Ary appare infastidita, mentre Sarah consiglia all’ex fidanzato di viversi serenamente la sua vita ora.

L’ex tentatrice crede che Valerio avrebbe dovuto parlargliene prima di questa lettera, ma lui le assicura che si tratta di un messaggio di addio. Quando Gianni attacca anche Ary, Maria prende le sue difese e fa notare che ha solo 22 anni. “Ho deciso di dargli un’ultima possibilità”, afferma l’ex tentatrice. Valerio prende la parola facendo presente che Ary è “più avanti” rispetto a lui in questa frequentazione.

Lei ammette di sentirsi sminuita, mentre De Filippi continua a segnalare le contraddizioni del ragazzo. Valerio continua a sminuire Ary, chiarendo che non hanno una vera e propria relazione ancora, lasciando Maria sempre più perplessa. Allo stesso tempo, De Filippi dice di apprezzare il fatto che le due ragazze non si siano scontrate tra loro. “Magari lei un giorno verrà da me e mi darà che avevo ragione”, conclude Sarah.