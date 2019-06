Uomini e Donne, Stefano e Pamela pace fatta? “Mi scuso con lei”

Uomini e Donne, pace tra Pamela Barretta e Stefano Torrese? Gli ex sono arrivati ad un accordo

Sembrava non trovare pace la relazione ormai finita tra i due partecipanti del Trono Over di Uomini e Donne, parliamo di Pamela Barretta e Stefano Torrese. I due ex non hanno fatto altro che far parlare di loro dopo la fine della loro storia, alla quale abbiamo assistito tutti dopo un brutto litigio. Mentre Pamela e Stefano sognavano insieme grandi cose, il loro sogno è svanito. Entrambi, comunque, stanno reagendo a questa delusione, e non sono mancati negli scorsi giorni dei botta e risposta sui social. Ora a calmare la acque è lo stesso Stefano, che in una diretta Instagram registrata nella serata di ieri, ha spiegato che lui e Pamela si sono sentiti ma non per tornare insieme. Hanno raggiunto un accordo e da quanto affermato, potremmo non avere più quegli scontri che ci hanno appassionato.

Pamela e Stefano: in che rapporti sono ora? Parla il cavaliere

Non solo Ida e Riccardo, ma il Trono Over di UeD è stato animato da altri due protagonisti, proprio Pamela e Stefano. Chi ha seguito il nascere della loro storia, ricorderà le difficoltà dei due di fidarsi. Ma una volta usciti dal programma, le cose si sono messe male. Ora a spiegare cosa sta succedendo tra i due, è Torrese che racconta sui social, facendo riferimento ad una foto che ha scatenato il gossip su un ipotetico fidanzamento della Barretta, poi smentito ovviamente. “La foto uscita e che riguardava la mia ex, ogni tanto sono sarcastico. Avevo detto che sono tornati di moda i bagnini, non volevo essere offensivo con nessuno“, spiega Stefano, “Chiedo scusa a Pamela e al suo compagno o amico, quello che sia. Io e lei ci siamo parlati, abbiamo raggiunto un punto di incontro: non vogliamo andare avanti con la nostra frequentazione, entrambi pensiamo che non sia il caso. Io le auguro un mondo di bene, una persona in gamba e migliore di me sotto tanti punti di vista. Ovviamente, non si spegne il sentimento da un giorno all’altro. Si volta pagina perché si capisce che se le cose non vanno si prende questa decisione“.

Pamela e Stefano: perché è finita la loro storia?

Secondo quanto apprendiamo da Torrese, il rapporto con Pamela non andava tanto bene. Le cose non sono andate come speravano entrambi, anche se molti credono anche c’entri Roberta Di Padua. La dama ha infatti rivelato alcuni messaggi compromettenti che hanno fatto scattare subito la Barretta e da allora la relazione con Stefano non è tornata più come prima.