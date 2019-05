UeD, Pamela e Stefano al capolinea: lite e messaggi compromettenti

UeD, Pamela e Stefano si sono lasciati? La registrazione della puntata dell’8 maggio rivela cosa è successo

Una registrazione al cardio palma quella del Trono Over di mercoledì 8 maggio. Dopo aver scoperto cosa è successo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ora passiamo ad un’altra coppia: Pamela e Stefano. I due avevano deciso di lasciare il programma dopo varie difficoltà. Le cose tra i due sembrano andare a gonfie vele e desideravano addirittura una bambina: come aveva rivelato il Cavaliere sulla rivista ufficiale di Uomini e Donne. Le cose però avrebbero preso una piega sbagliata, quando durante le registrazione Roberta Di Padua ha rivelato scottanti messaggi che Stefano le ha inviato. E non solo, la dama ha fatto leggere le parole che le scriveva Stefano direttamente a Gianni e Tina. La reazione di Pamela non è si fatta attendere ed è scoppiata una lite in studio.

Pamela e Stefano: un anello e la lite che vedremo nella prossima puntata

Come vi avevamo rivelato qui, Pamela e Stefano si sono scambiati dei messaggi attraverso delle Instagram stories. In molti hanno ipotizzato che i due si fossero lasciati e la colpa sarebbe ancora una volta di Roberta. Il blog Isa&Chia ha pubblicato le anticipazioni e adesso capiamo meglio cosa è successo. Nel pieno del loro racconto e dopo aver svelato anche che Stefano ha regalato a Pamela un anello, interviene Roberta. La dama, che è intervenuta anche nel momento dedicato a Ida e Riccardo, ha fatto leggere dei messaggi compromettenti che il cavaliere le ha inviato, scatenando l’ira di Pamela. La Barretta si è alzata ed ha lanciato l’anello in faccia a Stefano, lasciando lo studio e rifugiandosi dietro le quinte piangendo e urlando. Maria De Filippi ha anche tentato la pace con un ballo. Ma le stories sui social hanno anticipato che le cose sono continuate anche fuori lo studio di UeD.

Stefano Torrese: le ultime dichiarazioni su Pamela e la loro vita insieme

Sembra strano quello che è accaduto in puntata a UeD. Stefano Torrese parlava così della sua relazione con Pamela solo poche settimane fa: “Per prima cosa ho intenzione di accorciare le distanze e dato che il mio lavoro io lo posso fare ovunque ho deciso di affittare un piccolo appartamento in Puglia. Ho già chiesto a Pamela di trasferirsi da me, ma effettivamente dobbiamo ponderare questa scelta soprattutto nel rispetto di Simone, suo figlio“.