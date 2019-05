Trono Over, Pamela e Stefano si sono lasciati: c’entrerebbe Roberta

Uomini e Donne Trono Over, Pamela e Stefano si sono lasciati: tutta colpa di Roberta? Il botta e risposta al veleno

Stefano e Pamela del Trono Over si sono lasciati. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, dopo aver lasciato insieme il programma di Maria De Filippi, pare abbiano deciso di chiudere. Non sappiamo esattamente cosa sia successo alla coppia ma, dai messaggi pubblicati da entrambi sui social, sembrerebbe che con la loro rottura c’entri Roberta Di Padua (anche lei ex protagonista del Trono Over). A confermarlo è stata Pamela che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un post chiaramente indirizzato a Stefano. Dalle sue parole traspariva una certa rabbia e, quando i suoi follower le hanno chiesto se il suo sfogo fosse una conferma della fine della storia con il fidanzato, la dama non si è apprestata a smentire ma ha fatto intendere il contrario.

Pamela poi con una serie di Instagram stories è ritornata a parlare della questione, specificando finalmente quello che le era successo. Ma prima facciamo un passo indietro. Pamela, come molti ricorderanno, a Uomini e Donne non voleva lasciare il Trono Over perché non si fidava al cento per cento di Stefano. I messaggi tra lui e Roberta, scoperti di nascosto, avevano poi portato la dama ad essere ancora più diffidente. Ebbene oggi, nel suo sfogo, Pamela è ritornata a fare riferimento proprio a queste chat che tanto l’avevano insospettita. “Bello quando ti fanno passare per una pazza, gelosa, stalker, davanti a tutta Italia e invece scopri che i tuoi sospetti erano fondati!”, ha scritto l’ex dama di Uomini e Donne.

Trono Over, Stefano replica alle accuse di Pamela: la reazione di Roberta

Alle parole di Pamela, sempre su Instagram, Stefano non ha tardato a replicare. “Alle parole preferisco i fatti. Cosa non si fa pur di apparire. Delusione totale”, ha commentato l’ex cavaliere del Trono Over. A questo messaggio, allora, ne è seguito un altro più lungo di Pamela dove, senza troppi giri di parole, Stefano è stato definito “Un attore”. E Roberta, in tutto questo, come avrà reagito? Sul suo profilo Instagram, qualche ora fa, la Di Padua si è limitata a scrivere: “Finalmente la verità è venuta fuori, seguite le puntate”. Dobbiamo dedurre, dunque, che tutto questo sia successo proprio durante una delle ultime registrazioni del Trono Over? Probabile.