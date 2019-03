Trono Over, Pamela e Stefano: lei insospettisce, lui se ne va

Trono Over, Pamela Barretta insospettisce: Stefano Torrese lascia il programma

A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over in onda il 6 marzo, Pamela Barretta insospettisce un po’ a tutti. Sono tanti i partecipanti che iniziano a sospettare della dama. Nello specifico, disapprovano il suo comportamento Valentina, David, Roberta e Riccardo. Inaspettatamente accende il dubbio proprio il Riccardi, che più volte ha fatto notare il suo interesse nei confronti della dama. Quest’ultima si mostra, da ormai diversi mesi, particolarmente interessata a Stefano Torrese. Ma quello che accade oggi riesce a insospettire tante persone. Scendendo nel dettaglio, in studio Pamela rivela di aver ricevuto un video che vede il cavaliere insieme a un’altra donna, di fronte a una discoteca, la sera di San Valentino. La Barretta si mostra particolarmente furiosa e questo sembra allontanare Stefano, che si sente sempre messo in discussione. Secondo i presenti in studio, fatta eccezione per i due opinionisti, Pamela non dovrebbe credere a una segnalazione non convincente. Infatti i due, durante la settimana, avevano trascorso dei momenti molto speciali, ma questa segnalazione pare sia riuscita rovinare tutto.

Stefano, deluso, sceglie addirittura di lasciare la sedia al centro dello studio e di tornare a sedersi nel parterre maschile. Ma Pamela continua a non fidarsi e questa segnalazione la destabilizza. Secondo Riccardo, però, la dama non sarebbe realmente interessata a Stefano. Non solo, il Guarnieri è convinto che la donna stia semplicemente cercando di allungare il brodo per restare nel programma. Della stessa opinione è anche Roberta e, subito dopo, pure David prende le difese di Torrese. “Penosa Pamela, mi spiace, sembra avere 15 anni, o forse, preferisce al tutto : il programma!” si legge sui social al momento. Intanto, Stefano saluta tutti e lascia lo studio e subito dopo Barbara De Santi fa una confessione che delude ancora Pamela. La dama rivela che il cavaliere farà una serata l’8 marzo. La Barretta non sapeva nulla di ciò e anche Maria resta un po’ sconcertata.

Trono Over, Pamela e Stefano: continuano le polemiche

Sembra proprio che anche il pubblico trovi Pamela un po’ troppo pesante. “Adesso il mio interesse nei tuoi confronti inizia a scemare parecchio”, ammette Stefano. A prendere le difese e a eliminare ogni sospetto ci pensano Gianni e Tina. I due opinionisti sono convinti che la dama faccia bene a non fidarsi del cavaliere. A questo punto, Sperti chiede all’uomo di lasciare il programma, per dimostrare il suo reale interesse. Stefano, questa volta, si alza e saluta tutti. I sospetti su Pamela, piano piano, sembrano crollare. La dama fa anche sapere di aver subito un furto in casa quella stessa mattina. Il cavaliere tornerà nella trasmissione o il suo è un addio?