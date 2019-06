Uomini e Donne, Pamela fidanzata? Sfogo e frecciatina a Stefano

Uomini e Donne, Pamela Barretta si è fidanzata dopo la rottura con Stefano Torrese? La dama chiarisce sui social

Non finisce la “guerra” tra Pamela Barretta e Stefano Torrese. Neanche la lontananza dagli studi di Uomini e Donne sta aiutando i due ad archiviare senza polemiche e accuse la loro storia. Negli ultimi giorni, Pamela e Stefano si sono pizzicati spesso e volentieri su Instagram, e solo poche ore fa è arrivata la risposta della dama del Trono Over che spiega tutta la verità circa la sua vita sentimentale. Vi avevamo già parlato della scelta di Stefano di voltare pagina e di volersi dedicare totalmente al figlio, ma le sue stories Instagram sembrano andare ancora verso una direzione: Pamela. E mentre alcuni sui followers lo incoraggiano ancora a tornare dalla Barretta, il gossip sulla dama non cessa. A far insospettire una foto in cui Pamela è stata immortalata in compagnia di un uomo, e subito in molti è sorta l’idea che avesse trovato l’amore una volta fuori dal programma. Ma le cose non stanno davvero così. A spiegare il tutto, ancora una volta, la stessa Pamela.

Pamela smentisce di essere fidanzata e torna ad attaccare Stefano

Mentre Pamela ha rivelato tutto sulla rottura con Stefano in un’intervista a Uomini e Donne Magazine, ora torna ad attaccare Stefano e lo strumento usato è sempre Instagram. Circa alcuni gossip su di lei, ha scritto in una story: “Chiarisco che la persona in foto con me è un mio amico! Poi se le persone si svegliano dopo un mese e mezzo (dopo che sino a giorni fa ti scrivevano di aver voltato pagina) vedendo una foto, non è un mio problema! Posso postare foto con chi voglio in quanto single“, scrive la Barretta. Seguono poi hashtag più che eloquenti: #chinonhavolutoquandopoteva e #nonpotràquandovorrà. Sembra allora che le cose tra i due non si siano risolte, anzi.

Anche Stefano smentisce di essere fidanzato: le ultime sue parole

Solo pochi giorni fa anche Stefano Torrese ha smentito di essere fidanzato. Aveva così spiegato ai suoi followers sui social: “Sono solo fake news, non sono fidanzato. Quando lo sarò, lo dirò io, senza problemi. Sono ancora molto deluso per affrontare già un nuovo rapporto. Ci vorrà tempo. Per ora posso dirvi che ho voltato pagina, penso solo a me e a mio figlio. Ed ho intenzione di stare sereno“. Dunque ha davvero voltato pagina con Pamela o spera sempre che lei ritorni? Le cose non sono chiare, ma siamo sicuri che l’estate possa portare loro grandi novità e chissà cosa succederà una volta che le registrazioni del Trono Over ricominceranno a settembre.