Uomini e Donne stagione 2021/2022, le nuove coppie: chi si è già lasciato

È giunta al termine la stagione 2021/2022 di Uomini e Donne. Come accaduto nelle passate edizioni, anche in questa si sono formate delle nuove coppie sia nel Trono Classico che nel Trono Over. C’è chi continua a sedere nei parterre, senza aver trovare l’amore, e chi invece è addirittura convolato a nozze in tempi record. Alcune coppie non hanno retto e si sono già lasciate. Altre, invece, hanno appena iniziato una relazione e stanno mettendo le basi per una storia duratura.

Per quanto riguarda il Trono Over i primi tra tutti a colpire il pubblico di Canale 5 sono stati Angela Paone e Antonio Stellacci, i quali si sono conosciuti nel dating show di Maria De Filippi a ottobre scorso. In soli tre mesi si sono conosciuti e sono saliti sull’altare! Infatti, Angela e Antonio si sono sposati il 17 dicembre 2021, con un matrimonio lampo.

Sono riusciti a trovare l’amore nel famoso studio di UeD anche Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Quella che sembrava essere colei che avrebbe fatto da rivale per lungo tempo a Gemma Galgani, ha invece una relazione stabile con l’ex pilota. Si sono sposati lo scorso 28 maggio e hanno programmato una vita insieme tra l’Italia e Ibiza.

Sempre nel Trono Over, hanno iniziato una relazione Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini. Un grande amore che li ha uniti e che presto li porterà sull’altare. Infatti, anche loro hanno deciso di sposarsi. Stanno ancora insieme Diego Tavani e Aneta Buchtova. Il 42enne romano, tanto discusso per il suo finale con Ida Platano, ha trovato l’amore nel programma e oggi appare felice e innamorato.

Invece, nel Trono Classico ci sono state delle rotture in tempi record. Innanzitutto, parliamo di Joele Milan e Ilaria Melis. La loro uscita dal programma non è stata quella che probabilmente immaginavano, con i petali rossi e la canzone romantica. Una volta usciti dalla trasmissione il loro amore non è decollato ed è subito finita la conoscenza.

Matteo Fioravanti e Noemi Baratto non stanno più insieme. L’ex tronista aveva deciso di lasciare il dating show con una scelta non programmata, in quanto troppo preso dall’ex corteggiatrice. La loro love story non ha avuto sviluppi positivi e dopo si sono accese anche delle polemiche.

Non si sa, invece, cosa sta accadendo tra Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim. La loro non è stata una classica scelta e non sono mancati i forti attacchi. Nonostante ciò, sono poi tornati in studio per vivere il loro speciale momento sotto la cascata di petali rossi.

Ora, però, i fan temono che tra loro sia già finita, in quanto sui social network si mostrano sempre meno. Sono ancora una coppia Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani, i quali appaiono molto innamorati nei loro profili Instagram.

Infine, per quanto riguarda le ultime coppie del Trono Classico di questa stagione 2021/2022, in queste settimane tutto sembra procedere abbastanza bene. Stiamo parlando di Matteo Ranieri e Valeria Cardone, Luca Salatino e Soraia Allam, Veronica Rimondi e Matteo Farnea.

Ci hanno pensato loro a concludere questa edizione del programma di Maria De Filippi. Ora l’appuntamento con la nuova stagione è previsto per settembre, come ogni anno.