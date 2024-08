Uomini E Donne sta per tornare: data d’inizio e le possibili novità

Uomini E Donne sta per tornare. Sul web è difatti spuntata una presunta data d’inizio e a breve dovrebbero iniziare le registrazioni delle puntate della prossima edizione. Ad annunciare la data delle riprese è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza tramite una storia pubblicata su Instagram. Venza ha anche rivelato che ci saranno diverse novità, soprattutto per quanto riguarda il trono classico. Scopriamo meglio di cosa si tratta e quando potrebbe iniziare di preciso il programma condotto da Maria De Filippi.

Quando inizierà la prossima stagione di Uomini E Donne

Ormai manca sempre meno all’inizio della prossima edizione di Uomini E Donne. Secondo alcune indiscrezioni, difatti, la prima puntata del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi potrebbe andare in onda lunedì 9 settembre. Le registrazioni dovrebbero invece iniziare il 26 agosto, almeno stando a quanto condiviso dall’esperto di gossip Amedeo Venza sui social.

Come ogni anno il programma andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. La fine è prevista tra l’ultima settimana di maggio e la prima di giugno.

Le novità

Sempre Amedeo Venza ha pubblicato sui social un’altra storia in cui annuncia delle grandi sorprese per la prossima edizione di Uomini E Donne. L’esperto di gossip, tuttavia, non ha voluto fare anticipazioni. Non resta quindi che aspettare l’inizio del programma per scoprire di quali novità si tratta.

Intanto, l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni, ha scritto sui social che tra i tronisti potremmo vedere Mirko Brunetti, ex fidanzato di Perla Vatiero. E’ già da un po’ che si vocifera difatti la presenza dell’ex gieffino nel dating show di Maria De Filippi. Pugnaloni ha comunque specificato che non è certo, ma che c’è una possibilità del 50%.

L’esperto non si è invece voluto sbilanciare in merito agli ospiti che vedremo nel corso delle puntate. Tra gli opinionisti ritroveremo Tina Cipollari e Gianni Sperti insieme a Tinì. Secondo alcune voci a loro potrebbe aggiungersi anche Gemma Galgani, storico volto della trasmissione che quest’anno potrebbe tornare in una veste diversa. Tuttavia, anche in questo caso, non si tratta di nulla di certo ma di semplici indiscrezioni. Anche sui tronisti non ci sono notizie ufficiali. Qualcuno ipotizza in un ritorno di Ida Platano o del suo ex cavaliere Mario Cusitore.