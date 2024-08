UeD, Gemma, torna o no? Maria De Filippi fa la proposta (Rumor)

Gemma Galgani, torna o non torna a Uomini e Donne? Se ne parla ormai da tutta l’estate, dopo che la dama torinese è stata vista con un uomo proprio nella sua città.

Tutti si chiedono dunque se la rivedremo a settembre nel famoso dating show di Maria De Filippi, ed è proprio quest’ultima che sembra aver preso la decisione definitiva su Gemma. A darci le prime news è il sito Anticipazioni Tv che ha indagato sulla Galgani, che da quasi tredici anni occupa un posto nel parterre femminile, in cerca di un partner. Durante il dating-show ne abbiamo viste di tutti i colori: Gemma ci ha deliziati con sfilate incredibili con outfit azzardati, e ci ha senza dubbio tenuti incollati allo schermo per anni grazie alla sua liaison con Giorgio Manetti. Nel corso del tempo, poi, si sono susseguiti centinaia di corteggiatori, ma lei non si è mai fermata: per un motivo o per l’altro ha sempre deciso di rimanere seduta al suo posto sulla famosa sedia trasparente.

Maria De Filippi, Gemma Galgani a fianco a Tina? Il rischio

Durante i preparativi di settembre la produzione di Uomini e Donne discute sempre molto al fine di scegliere se mantenere o cambiare il format e anche quest’anno restano sospese tante domande. Una fra le questioni più importanti è quella di Gemma Galgani, che secondo le prime anticipazioni, resterà nello studio e non andrà via dal programma di Canale 5. Sembra, però, che questo sarà l’ultimo anno in cui vedremo la dama seduta nel parterre a trovare un pretendente, perchè secondo alcune voci, dal 2025 potrebbe sedersi accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti, ricoprendo il ruolo di opinionista. Come reagirà Tina quando scoprirà di questa decisione? Ma soprattutto, Gemma Galgani cosa risponderà alla proposta della redazione?

Per ora dobbiamo precisare che si tratta solo di indiscrezioni e di voci non ancora confermate del tutto. Infatti ci sono tantissimi punti di domanda che aleggiano nell’aria, anche perchè poco fa il settimanale “Nuovo” ha pubblicato la notizia di un nuovo amore per Gemma Galgani, che è stata avvistata al mare in Romagna in compagnia di un uomo. Ecco cosa ha dichiarato Nuovo:

“Colpo di scena, da una vita cerca l’uomo giusto in TV e alla fine lo trova al mare. In questi giorni, la dama sembra aver ritrovato il sorriso accanto a un misterioso signore più giovane di lei.”

Questo potrebbe essere un altro motivo per la dama di lasciare momentaneamente il parterre, anche se ammettiamolo, pare davvero impossibile! Come farebbe il pubblico di Uomini e Donne senza gli storici siparietti insieme a Tina su Canale 5? Dipenderà tutto dall’amore e da quanto è forte, ma di certo i fan hanno basse speranze di vederla fuori per sempre dallo studio… E voi cosa ne pensate? Tornerà o no?